لبنان يحترق .. 7 كوارث صحية يسببها استنشاق دخان الحرائق

امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ، بصور ومقاطع فيديو لاندلاع سلسلة من الحرائق، في قضاء الشوف التابع لمحافظة (جبل لبنان) والتي تسببت في تعرض العديد من المنشآت المدنية لخسائر مادية كبيرة.



وعلى الرغم من الأضرار الجسيمة لهذه الحرائق، إلا أن هناك أضرارا صحية أخرى تحدث نتيجة استنشاق دخان الحرائق المهول، وهو ما يتعرض له الكثير في حوادث يومية قد يتعرضون لها .



بحسب موقع health24، إليك أبرز الكوارث الصحية التي يسببها استنشاق دخان الحرائق :



1- دخان الحرائق يحتوي على مجموعة كبيرة من المواد الاصطناعية التي تحترق وتنشئ جزيئات تحتوي على مواد كيميائية وأحماض ومعادن وغبار وغيرها من المواد الخطرة.



2- استنشاق الجسيمات المتطايرة في دخان الحرائق يسبب التهاب الشعب الهوائية



3- دخان الحرائق يسبب اضطرابات في الرئة وقد يسبب الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن .



4- دخان الحرائق يدخل إلى مجرى الدم، وقد يسبب النوبات القلبية وعدم انتظام ضربات القلب خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب .



5- استنشاق دخان الحرائق يسبب التسمم بأول أكسيد الكربون الذي يحل محل الأكسجين في الدم وقد يسبب تلف الأنسجة وربما الموت .



6- استنشاق دخان الحرائق بشكل مبالغ فيه قد يؤدي للإجهاض بالنسبة للمرأة الحامل .



7- دخان الحرائق تنبعث منه انبعاث هيدروكربونية مسرطنة وعندم يستنشقها الإنسان تسبب سرطنة الخلايا السلمية .