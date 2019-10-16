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رياضة

لوكا نجم الزمالك: فريق كرة اليد يستحق سيادة أفريقيا عن جدارة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 04:12 م
لوكا
لوكا
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
أبدى محمد علاء “لوكا” نجم فريق كرة اليد بنادي الزمالك امتنانه لجماهير نادي الزمالك على حسن استقبالها لنجوم فريق اليد بمطار القاهرة بعد العودة باللقب الإفريقي.

وقال علاء إن جماهير الزمالك هى الدافع الكبير دائما للاعبين في كل اللحظات من أجل تحقيق البطولات، مضيفا: "نستمد طاقتنا من الجماهير العظيمة للنادي.

وأتم: "كنا في حالة تركيز شديدة لتحقيق الفوز بالبطولة، سواء الجهاز الفني أو اللاعبين فضلا عن مساندة الإدارة لنا وقتالنا من أجل اسم الزمالك".

وتوج فريق يد الزمالك بلقب أفريقيا للأندية الأبطال على حساب سبورتنج السكندرى للمرة الثانية عشر فى تاريخ القلعة البيضاء والثالثة على التوالي يحتفظ بكأس البطولة مدى الحياة وذلك في البطولة التي اقيمت بالرأس الأخضر .
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