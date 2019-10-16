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أخبار البلد

سفير مصر: توقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء الكويتي للقاهرة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 04:59 م
السفير طارق القوني
السفير طارق القوني
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أ ش أ
كشف سفير مصر لدى الكويت ، السفير طارق القوني، النقاب عن توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة، خلال الزيارة المقررة لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح إلى مصر ، خلال الفترة من العشرين حتى الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وتبادل الرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد القوني – في بيان صحفي صادر عن السفارة المصرية لدى الكويت اليوم /الأربعاء / أهمية زيارة رئيس الوزراء الكويتي إلى مصر، التي سيلتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار إلى أنه لمس أهمية الزيارة من كافة المسئولين الكويتيين والمصريين؛ حيث حرص الجانبان خلال الأيام الماضية على الإعداد الجيد لهـا؛ لدفع التعاون الثنائي في كافة المجالات، استكمالا للنتائج التي خرجت بها زيارة الرئيس السيسي للكويت مطلع سبتمبر الماضي، وتنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين، وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح في حجم وتشكيل الوفد الكويتي، والذي يضم عددًا من الوزراء، وكبار رجال الأعمال، إلي جانب المسئولين في غرفة تجارة وصناعة الكويت، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ومجلس التعاون المصري الكويتي.
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