مايا مرسى خلال استقبالها السفير البريطاني: نعمل على تمكين النساء اقتصاديا للمساهمة في النهضة الاقتصادية.. آدامز: مصر حققت تقدما فى ملف المرأة

مايا مرسى :

مصر معنية بموضوع المرأة والسلام

-سفير بريطانيا :

مصر نهضت بملف المرأة في كافة المجالات



استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم جيفرى آدامز سفير بريطانيا لدى مصر، لبحث سبل التعاون بين الطرفين والتعرف على جهود المجلس في مجال تمكين المرأة المصرية والنهوض بها في كافة المجالات .



أشارت الدكتورة مايا مرسي الى أهمية العمل على نشر الوعي بمفهوم الشمول المالي للمرأة وتمكين المرأة اقتصاديًا ، وهى أحد المجالات الهامة التى تعمل مصر على تحقيقها حاليًا ، ايمانًا منها بأن النهوض اقتصاديًا بالمرأة سيساهم في النهوض باقتصاد الدولة ككل ، مشيرة الى انخفاض معدل البطالة بين النساء من 24 ٪ في عام 2014 إلى 21.4 ٪ في عام 2018 ثم إلى 19.6٪ في الربع الأول من عام 2019.



وأوضحت انه بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على توفير حضانات ومراكز رعاية للاطفال لمساعدة المرأة على الخروج لسوق العمل والمشاركة بدور فاعل، مشيرة ان المرأة المصرية تواجه العديد من التحديات ولكنها تسعى التغلب عليها من أجل مستقبلها ومستقبل ابنائها .



وأوضحت الدكتورة مايا مرسي ان المرأة المصرية تمثل حاليًا 25 % من الحكومة المصرية ، ووفقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة ستصل نسبة تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان الى 25% خلال الدورة القادمة .



وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر معنية بموضوع المرأة والسلام وهى احد القضايا الهامة للغاية ، مشيرة الى ان دور مصر المحوري بين الدول العربية وأفريقيا يساعدنا في تقديم الدعم للنساء في الدول المحيطة بنا.وأشارت الدكتورة مايا الى اهمية منتدى اسوان للسلام و التنمية في افريقيا المزمع عقده في شهر ديسمبر القادم فياسوان ، مشيرة ان من بين الموضوعات التى يناقشها المنتدى هى المرأة والأمن والسلام.



وأكدت على اهمية برنامج " معًا في خدمة الوطن " الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة الاوقاف والكنائس المصرية الثلاث ، حيث يستعين المجلس القومى للمرأة بالواعظات وراهبات الكنائس الثلاثة في انشطة المجلس وفي توعية السيدات في القرى والنجوع والكفور بجميع محافظات الجمهورية بقضايا الوطن والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .



وأشارت الدكتورة مايا مرسي الى اطلاق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع مختلف الجهات والهيئات والوزارات والمجتمع المدني وشركاء التنمية ، واستعرضت ما قامت به اللجنة حتى الآن ، وملامح الخطة المستقبلية للقضاء على ختان الإناث في مصر.



من جانبه أثنى جيفرى آدامز سفير بريطانيا لدى مصر بجهود مصر والمجلس القومى للمرأة للنهوض بملف المرأة في كافة المجالات ووضع التمكين الاقتصادى للمرأة ضمن اولوياتها ، مؤكدًا على مدى أهمية تمكين المرأة اقتصاديًا لما له من تأثير في تحقيق تغيير في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية وفي اقتصاد الدولة.