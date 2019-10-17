نائبة: نحتاج إلى تحديث الخريطة الاستثمارية باستمرار لعدم اكتمالها

قالت النائبة نانسى نصير، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إن مطلب الدكتور محمد غنيم بتصميم خريطة للصناعات في مصر وتطبيق التجربة الصينية أمر نؤيده، مشيرا إلى أننا لدينا خريطة استثمارية فى كل محافظات مصر ولكنها ليست مكتملة وتحتاج إلى تحديث باستمرار والعمل عليها بشكل واقعى.





وأشارت نصير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سبق وأن طالبنا بهذه الخريطة منذ فترة طويلة فى مجلس النواب، إلا انها لم تخرج بالصور اللائقة التى كنا نتمناها.





وأكدت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان أنها تؤيد مطلب الدكتور محمد غنيم بشأن أن تكون الضرائب على الأنشطة الاقتصادية متباينة أو تنازلية وليس تصاعدية ، لأننا فى حاجة إلى تشجيع الصناعة لأن الضرائب تقف معوق بشكل كبير أمام الصناعة.





وأوضحت أننا فى حاجة إلى شرح إمكانية تطبيق الضرائب بشكل متباين أو تنازلى ، بحيث نوضح مدى تحقيق ذلك للمصلحة العامة وفى مصلحة الإقتصاد المصرى.





وكان قد قال محمد غنيم رائد زراعة الكلى في مصر، إنه من الضروري تواجد أولويات في كل نشاط اقتصادي سواء كان في الصناعة والاقتصاد والزراعة.





وأضاف محمد غنيم في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"في الإقتصاد هناك تجربة صينية يمكن تطبيقها في مصر، وقائمة على تصميم خريطة بالصناعات المتواجدة في مصر ويكون لها ميزة نسبية واضحة وبالتالي تحقق عائدا كبيرا، ولابد من ترتيب الأولويات في الصناعة ".





وتابع:" في تجربة إنشاء قناة السويس الجديدة تم جمع 64 مليار جنيه ومنهم 27 مليار جنيه من الاقتصاد الخفي والموازي إلى الاقتصاد المعلن، وهذا أمر جيد بإدخال تمويل من الاقتصاد الخفي لدعم الاقتصاد المعلن".





وطالب محمد غنيم رائد زراعة الكلى في مصر، بأن تكون الضرائب على الأنشطة الاقتصادية متباينة أو تنازلية وليس تصاعدية وفقا لدورها في إحداث التنمية الاقتصادية"، وذلك لتشجيع رأس مال القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة.





وأضاف :" يجب أن تكون الضرائب على الأنشطة الاقتصادية في الصناعة متباينة للتشجيع على افتتاح مصانع جديدة، مع توافر جدولة بالصناعات ذات الأولوية، ولا يتم التعامل مع كل الصناعات بشكل متساوى ، ومنح ميزة لمن يقومون بالإنتاج المحلي والتصدير.



