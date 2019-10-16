محمد غنيم يطالب بخريطة للصناعات وتطبيق التجربة الصينية.. ويقترح فرض ضرائب على الأنشطة الاقتصادية متباينة أو تنازلية.. ونواب: فكرة جيدة.. ولابد من دراستها

برلماني:

تطبيق الضرائب على الأنشطة الاقتصادية بشكل تنازلي فى هذه الحالة

اقتصادية البرلمان تطالب بتفعيل الخريطة الصناعية فى المحافظات

نائبة :

نحتاج إلى تحديث الخريطة الاستثمارية بإستمرار لعدم إكتمالها

برلماني: