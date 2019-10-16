محمد غنيم يطالب بخريطة للصناعات وتطبيق التجربة الصينية.. ويقترح فرض ضرائب على الأنشطة الاقتصادية متباينة أو تنازلية.. ونواب: فكرة جيدة.. ولابد من دراستها

برلماني:
تطبيق الضرائب على الأنشطة الاقتصادية بشكل تنازلي فى هذه الحالة
اقتصادية البرلمان تطالب بتفعيل الخريطة الصناعية فى المحافظات
نائبة:
اقتصادية البرلمان تطالب بتفعيل الخريطة الصناعية فى المحافظات
نائبة:
نحتاج إلى تحديث الخريطة الاستثمارية بإستمرار لعدم إكتمالها
برلماني:
فرض الضرائب بشكل تنازلي مرتبط بمدى قوة اقتصادنا
قال الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى في مصر، إنه من الضروري تواجد أولويات في كل نشاط اقتصادي سواء كان في الصناعة او الاقتصاد او الزراعة.
وأضاف محمد غنيم في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"في الإقتصاد هناك تجربة صينية يمكن تطبيقها في مصر، وقائمة على تصميم خريطة بالصناعات المتواجدة في مصر ويكون لها ميزة نسبية واضحة وبالتالي تحقق عائدا كبيرا، ولابد من ترتيب الأولويات في الصناعة ".
وتابع:" في تجربة إنشاء قناة السويس الجديدة تم جمع 64 مليار جنيه ومنهم 27 مليار جنيه من الاقتصاد الخفي والموازي إلى الاقتصاد المعلن، وهذا أمر جيد بإدخال تمويل من الاقتصاد الخفي لدعم الاقتصاد المعلن".
وطالب محمد غنيم رائد زراعة الكلى في مصر، بأن تكون الضرائب على الأنشطة الاقتصادية متباينة أو تنازلية وليس تصاعدية وفقا لدورها في إحداث التنمية الاقتصادية"، وذلك لتشجيع رأس مال القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف :" يجب أن تكون الضرائب على الأنشطة الاقتصادية في الصناعة متباينة للتشجيع على افتتاح مصانع جديدة، مع توافر جدولة بالصناعات ذات الأولوية، ولا يتم التعامل مع كل الصناعات بشكل متساوى ، ومنح ميزة لمن يقومون بالإنتاج المحلي والتصدير.
وقال إن أي نشاط اقتصادي يتم فرض ضرائب عليه بالنسبة للدخل بـ 22.5% في أعلى شريحة، وتحدد بـ 22.5% على الأنشطة الاقتصادية.
ومن جانبه قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن مطلب الدكتور محمد غنيم بتصميم خريطة للصناعات في مصر وتطبيق التجربة الصينية أمر ليس بجديد ، خاصه وأنه موجود فى قانون الاستثمار الذى يتضمن إنشاء خريطة استثمارية بالتعاون بين وزارة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.
وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الخريطة تتضمن أماكن المشروعات وتصنيفها طبقا للبيئة المتواجدة بها الأرض ، مطالبا هيئة الاستثمار بضرورة تفعيل هذه الخريطة على أرض الواقع.
وأوضح عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أنه فيما يتعلق بمطلب الدكتور محمد غنيم بشأن أن تكون الضرائب على الأنشطة الاقتصادية متباينة أو تنازلية وليس تصاعدية فإنه من الممكن تحقيقها فى حالة تشجيع الاستثمارات وزيادتها وبالتالى سنقلل الضرائب ، ونشغل العمالة ويكون هناك استهلاك فى الطاقة ، ويكون لدينا منتج يغزو الأسواق عربيا وأفريقيا، بحيث تكون الضرائب تنازلية حسب حجم المشروعات.
وقال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إننا لسنا فى حاجة لما طالب به الدكتور محمد غنيم من تصميم خريطة للصناعات في مصر وتطبيق التجربة الصينية لأن وزارة الصناعة والاستثمار أطلقت خريطة صناعية ولكنها غير مفعلة على أرض الواقع ، مما يكشف عن وجود قصور فى أداء الحكومة.
وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه كانت هناك مشاكل فى ولاية المحليات بشأن المشروعات التى تقام على أراضيها ، إلا ان قانون الاستثمار تفادى وجود أى مشاكل مع المحافظين، مؤكدا أن الخريطة الصناعة تعطى امتيازات مختلفة للمستثمرين.
وأوضح عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أنه فيما يتعلق بمطلب الدكتور محمد غنيم بشأن أن تكون الضرائب على الأنشطة الاقتصادية متباينة أو تنازلية وليس تصاعدية فإننى أرى أن الشرائح الضريبية تكون تصاعدية وفقا للدستور ، كما أن الوضع الضريبى الحالى لا يجب أن يقل عن النسبة التى عليها الآن 22 % ، حتى لا تكون هناك أى أعباء على المستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد أن 80 % من الإيرادات يتم تحصيلها من الضرائب ، كما أن قانون الاستثمار الجديد منح لكل من يفتتح مصنع أو منشأة إعفاء ضريبى لمدة 8 سنوات.
وقالت النائبة نانسى نصير ، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان أن مطلب الدكتور محمد غنيم بتصميم خريطة للصناعات في مصر وتطبيق التجربة الصينية أمر نؤيده، مشيرا إلى أننا لدينا خريطة استثمارية فى كل محافظات مصر ولكنها ليست مكتملة وتحتاج إلى تحديث بإستمرار والعمل عليها بشكل واقعى.
وأشارت نصير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سبق وأن طالبنا بهذه الخريطة منذ فترة طويلة فى مجلس النواب، إلا انها لم تخرج بالصور اللائقة التى كنا نتمناها.
وأكدت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان أنها تؤيد مطلب الدكتور محمد غنيم بشأن أن تكون الضرائب على الأنشطة الاقتصادية متباينة أو تنازلية وليس تصاعدية ، لأننا فى حاجة إلى تشجيع الصناعة لأن الضرائب تقف معوق بشكل كبير أمام الصناعة.
وأوضحت أننا فى حاجة إلى شرح إمكانية تطبيق الضرائب بشكل متباين أو تنازلى ، بحيث نوضح مدى تحقيق ذلك للمصلحة العامة وفى مصلحة الإقتصاد المصرى.
وقال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إن مطلب الدكتور محمد غنيم بتصميم خريطة للصناعات في مصر وتطبيق التجربة الصينية سبق وأن طالبنا به من قبل داخل لجنة الصناعة بالبرلمان، بحيث تكون لدينا خريطة لإحتياجات الدولة من الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.
وأشار فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الخريطة غير مفعلة ولابد من تطبيقها على أرض الواقع وان يصدر بيان بشأنها ويتم توزيعه على النواب.
وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه فيما يتعلق بمطلب الدكتور محمد غنيم بشأن أن تكون الضرائب على الأنشطة الاقتصادية متباينة أو تنازلية وليس تصاعدية فإننى أرى أن الضرائب تفرض طبقا لكل دولة فى مرحلة ملائمة لها.
وأكد أنه مع ان تفرض الضرائب بشكل تنازلى ولكن فى حاله انه كان لدينا اقتصاد قوى ، يجعلنا نقوم بتقليل الضرائب التى يتم فرضها.
قال الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى في مصر، إنه من الضروري تواجد أولويات في كل نشاط اقتصادي سواء كان في الصناعة او الاقتصاد او الزراعة.
وأضاف محمد غنيم في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"في الإقتصاد هناك تجربة صينية يمكن تطبيقها في مصر، وقائمة على تصميم خريطة بالصناعات المتواجدة في مصر ويكون لها ميزة نسبية واضحة وبالتالي تحقق عائدا كبيرا، ولابد من ترتيب الأولويات في الصناعة ".
وتابع:" في تجربة إنشاء قناة السويس الجديدة تم جمع 64 مليار جنيه ومنهم 27 مليار جنيه من الاقتصاد الخفي والموازي إلى الاقتصاد المعلن، وهذا أمر جيد بإدخال تمويل من الاقتصاد الخفي لدعم الاقتصاد المعلن".
وطالب محمد غنيم رائد زراعة الكلى في مصر، بأن تكون الضرائب على الأنشطة الاقتصادية متباينة أو تنازلية وليس تصاعدية وفقا لدورها في إحداث التنمية الاقتصادية"، وذلك لتشجيع رأس مال القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف :" يجب أن تكون الضرائب على الأنشطة الاقتصادية في الصناعة متباينة للتشجيع على افتتاح مصانع جديدة، مع توافر جدولة بالصناعات ذات الأولوية، ولا يتم التعامل مع كل الصناعات بشكل متساوى ، ومنح ميزة لمن يقومون بالإنتاج المحلي والتصدير.
وقال إن أي نشاط اقتصادي يتم فرض ضرائب عليه بالنسبة للدخل بـ 22.5% في أعلى شريحة، وتحدد بـ 22.5% على الأنشطة الاقتصادية.
ومن جانبه قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن مطلب الدكتور محمد غنيم بتصميم خريطة للصناعات في مصر وتطبيق التجربة الصينية أمر ليس بجديد ، خاصه وأنه موجود فى قانون الاستثمار الذى يتضمن إنشاء خريطة استثمارية بالتعاون بين وزارة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.
وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الخريطة تتضمن أماكن المشروعات وتصنيفها طبقا للبيئة المتواجدة بها الأرض ، مطالبا هيئة الاستثمار بضرورة تفعيل هذه الخريطة على أرض الواقع.
وأوضح عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أنه فيما يتعلق بمطلب الدكتور محمد غنيم بشأن أن تكون الضرائب على الأنشطة الاقتصادية متباينة أو تنازلية وليس تصاعدية فإنه من الممكن تحقيقها فى حالة تشجيع الاستثمارات وزيادتها وبالتالى سنقلل الضرائب ، ونشغل العمالة ويكون هناك استهلاك فى الطاقة ، ويكون لدينا منتج يغزو الأسواق عربيا وأفريقيا، بحيث تكون الضرائب تنازلية حسب حجم المشروعات.
وقال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إننا لسنا فى حاجة لما طالب به الدكتور محمد غنيم من تصميم خريطة للصناعات في مصر وتطبيق التجربة الصينية لأن وزارة الصناعة والاستثمار أطلقت خريطة صناعية ولكنها غير مفعلة على أرض الواقع ، مما يكشف عن وجود قصور فى أداء الحكومة.
وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه كانت هناك مشاكل فى ولاية المحليات بشأن المشروعات التى تقام على أراضيها ، إلا ان قانون الاستثمار تفادى وجود أى مشاكل مع المحافظين، مؤكدا أن الخريطة الصناعة تعطى امتيازات مختلفة للمستثمرين.
وأوضح عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أنه فيما يتعلق بمطلب الدكتور محمد غنيم بشأن أن تكون الضرائب على الأنشطة الاقتصادية متباينة أو تنازلية وليس تصاعدية فإننى أرى أن الشرائح الضريبية تكون تصاعدية وفقا للدستور ، كما أن الوضع الضريبى الحالى لا يجب أن يقل عن النسبة التى عليها الآن 22 % ، حتى لا تكون هناك أى أعباء على المستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد أن 80 % من الإيرادات يتم تحصيلها من الضرائب ، كما أن قانون الاستثمار الجديد منح لكل من يفتتح مصنع أو منشأة إعفاء ضريبى لمدة 8 سنوات.
وقالت النائبة نانسى نصير ، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان أن مطلب الدكتور محمد غنيم بتصميم خريطة للصناعات في مصر وتطبيق التجربة الصينية أمر نؤيده، مشيرا إلى أننا لدينا خريطة استثمارية فى كل محافظات مصر ولكنها ليست مكتملة وتحتاج إلى تحديث بإستمرار والعمل عليها بشكل واقعى.
وأشارت نصير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سبق وأن طالبنا بهذه الخريطة منذ فترة طويلة فى مجلس النواب، إلا انها لم تخرج بالصور اللائقة التى كنا نتمناها.
وأكدت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان أنها تؤيد مطلب الدكتور محمد غنيم بشأن أن تكون الضرائب على الأنشطة الاقتصادية متباينة أو تنازلية وليس تصاعدية ، لأننا فى حاجة إلى تشجيع الصناعة لأن الضرائب تقف معوق بشكل كبير أمام الصناعة.
وأوضحت أننا فى حاجة إلى شرح إمكانية تطبيق الضرائب بشكل متباين أو تنازلى ، بحيث نوضح مدى تحقيق ذلك للمصلحة العامة وفى مصلحة الإقتصاد المصرى.
وقال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إن مطلب الدكتور محمد غنيم بتصميم خريطة للصناعات في مصر وتطبيق التجربة الصينية سبق وأن طالبنا به من قبل داخل لجنة الصناعة بالبرلمان، بحيث تكون لدينا خريطة لإحتياجات الدولة من الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.
وأشار فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الخريطة غير مفعلة ولابد من تطبيقها على أرض الواقع وان يصدر بيان بشأنها ويتم توزيعه على النواب.
وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه فيما يتعلق بمطلب الدكتور محمد غنيم بشأن أن تكون الضرائب على الأنشطة الاقتصادية متباينة أو تنازلية وليس تصاعدية فإننى أرى أن الضرائب تفرض طبقا لكل دولة فى مرحلة ملائمة لها.
وأكد أنه مع ان تفرض الضرائب بشكل تنازلى ولكن فى حاله انه كان لدينا اقتصاد قوى ، يجعلنا نقوم بتقليل الضرائب التى يتم فرضها.