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أخبار العالم

إثيوبيا توافق على تزويد السودان بـ 300 ميجاوات من الكهرباء

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:44 م
رئيس الوزراء السوداني
رئيس الوزراء السوداني
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شريف سيد
أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك موافقة الجانب الاثيوبي على إمداد بلاده بـ300 ميجاوات من الكهرباء.

وقال رئيس الوزراء السوداني وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية إن الأمر يتطلب بعض التجهيزات الهندسية والفنية لاستيعاب هذه الكمية التي ستسهم جزئيا في حل مشكلة الكهرباء، موضحًا انه تم الاتفاق على قيام شركة سودانية إثيوبية لخطوط الانابيب بين البلدين.

وأوضح فيصل محمد وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أنه تم الاتفاق خلال الزيارة على سحب مرشح إثيوبيا لمنصب نائب رئيس منظمة الهجرة الدولية لصالح مرشح السودان مبينا انه بهذه الخطوة يصبح المرشح السوداني أوفر حظا للفوز بالموقع.

كان مجلس الوزراء السوداني استمع في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء إلى تقرير حول زيارته الي إثيوبيا مؤخرا والتي ناقش خلالها قضايا العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بجانب الأوضاع في الإقليم وخاصة في منطقة الايقاد.
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