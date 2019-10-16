حلاوة وحمص وحنة.. ساحة المسجد الأحمدي تتزين لاستقبال أكثر من 3 ملايين متصوف

شهدت ساحة المسجد الأحمدي "سيدي أحمد البدوي" بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم الأربعاء الانتهاء من وضع اللمسات النهائية، لبدء احتفالات مشايخ الطرق الصوفية والملايين من المريدين والزوار بالليلة الختامية في رحاب "شيخ العرب" وسط أجواء فرحة وسعادة بالغة انتابت عشرات الألاف من الأسر والعائلات والوفود العربية والأجنبية والإفريقية وعدد من المشاهير الذين حرصوا على الطواف وزيارة الأضرحة الثلاثة داخل المسجد العريق.





ورصد "صدي البلد" توافد الآلاف من الأسر والعائلات للمشاركة فى الابتهالات والتواشيح داخل خيام الطرق الصوفية التى تقع على مساحة 12 فداناً بمنطقة الساري التى تبعد مسافة 3 كيلو مترات من موقع المسجد الأحمدي حيث حرصت العائلات استخدام عربات الكارو وسيلة لنقل أفراد أسرهم وذويهم من كبار السن من الرجال والسيدات والأطفال من صغار السن.





كما انتشرت ظاهرة السيدات السودانيات أصحاب البشرة سوداء اللون اللاتي حرصن على مزاولة مهنة رسم الحناء البدوية على أيدي وأطراف جسد الآلاف من الفتيات والسيدات مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين "5-15 – 25" جنيهاً فى المرة الواحدة على حسب مقاس رسومات الورود والزينة والأشكال الجذابة فيما حرصت بعض الزوار على التقاط الصور السلفي مع المسجد الأحمدي وخيام التصوف المنتشره وسط شيوع توزيع وجبات وأطعمه الخدمة للفقراء وزوار "شيخ العرب" والملقب بـ"أبو الفتيان".





وعلى بعد مسافة تتراوح ما بين "2 و5" كيلوا مترات بين مناطق "سيجر – ترعة الشيتي – ميدان المحطة " انتشرت الملاهي والألعاب الترفيهية والمنطاد والاستوديوهات التصوير مع العرائس والجمال ومسارح عروض الأقزام وسط تشغيل أغاني الريمكسات وشعبيه يتم إذاعتها عبر مكبرات الصوت المنتشرة أعلي سيارات ربع نقل ومركبات التوك توك وعربات الكارو .





وقدم أصحاب محلات وسرادقات بيع حلوي السمسمية والحمصية والعرائس والمحمصات على تقديم عروض تخفيض أسعار للمريدين وزوار المولد حيث بيع أطنان من الحلوى على مشايخ الطرق الصوفية وأصحاب خيام التصوف لتوزيعها على الأسر والعائلات الأكثر احتياجا كنفحات روحانية وتقربا لله.





فى ذات السياق أجرى اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية جولة تفقدية ميدانية لمتابعة والوقوف على كافة مراحل إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بالمولد الأحمدي بطنطا وكذا قيام كافة القطاعات التنفيذية برفع حالة الطوارئ وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.





وتفقد محافظ الغربية خلال جولته التى واصلها طوال أسبوع الاحتفالات بالمولد منطقة الساري بسيجر والذى يضم 23 مخيماً خاصاً بقطاعات المحافظة من (صحة – إسعاف – شباب ورياضة – حماية مدنية – كهرباء – طب بيطري – تموين – وحدات تأمين – شركة مياه الشرب والصرف الصحي) بالإضافة إلى 30 منفذًا للدخول والخروج من المنطقة – غرف تحكم ومراقبة تغطى أرض الساري بالكامل بعدد 16 كاميرا – 13 مولد كهربائي).. بالإضافة إلى مخيمات الموردين من جميع المحافظات.





وزار محافظ الغربية كافة المخيمات مؤكدًا التزام الجميع بأدواره المحددة والتي تتمثل في قيام مسئولي الصحة بإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الرعاية الأولية للمواطنين والكشف عن فيروس سي للمستهدفين والتأكد الدائم من توافر كافة المستلزمات الطبية وتقديم التوعية اللازمة للمواطنين.





وأشار المحافظ الى إشراف الطب البيطري بتوعية المواطنين واقتصار الذبح بالمجازر خلال هذه الفترة بالمجان. على أن تقوم مديرية التموين بالتأكد من توافر كافة السلع التموينية والتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطرى لمراقبة السلع المعروضة بصفة دورية حافظًا على صحة المواطنين.



