ورشة عمل بجامعة أسيوط عن التقنيات الحديثة في مجال التحاليل والتكنولوجيا الخضراء

جدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط دعوته لجميع الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس من أبنائها للسعي نحو ملاحقة المستجدات العلمية المتتابعة ومسايرة التقدم والتطور المتلاحق في كافة العلوم بمختلف تخصصاتها، مؤكدًا أن الجامعة لا تألوا جهدًا فى تسخير إمكانياتها العلمية والمادية والبحثية في دعم وإعداد الكوادر العلمية المتخصصة لمواكبة سوق العمل وتأهيل أبنائها من الطلاب للمنافسة والابتكار على كافة المستويات.



وفي هذا الإطار أعلن الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن افتتاح الجامعة اليوم ورشة عمل متخصصة حول " التقنيات الحديثة في مجال التحاليل والتكنولوجيا الخضراء " والتي نظمها مركز بحوث الدواء بالجامعة بالتعاون مع كلية الصيدلة، بحضور الدكتور أحمد عبد المولي وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان نبيل وكيل شئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد علي إبراهيم مدير مركز بحوث الدواء، والدكتورة سارة أبو المجد نائب مدير المركز، وحاضر خلالها كل من المهندس محمد حلمي رئيس شركة بيك للأجهزة العلمية، والدكتور عمر صقر رئيس شركة نواه العلمية .



وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي خلال الافتتاح بالمستوى العلمي المتميز لكلية الصيدلة باعتبارها واحدة من أبرز كليات القطاع الطبي الداعمة لجامعة أسيوط والحاصلة على تجديد اعتمادها من الهيئة القومية لضمان الجودة والممتد حتى عام 2022، وهو ما يدل على حرص الكلية على تطوير أدائها وبرامجها الدراسية من أجل النهوض بصناعة الدواء في مصر وحل ما تواجهه من مشكلات وتحديات .



من جانبه أوضح الدكتور السيد علي أن مركز بحوث الدواء يقوم بدور رائد وحيوي في تتبع جودة الأدوية وفحصها للقضاء علي الأدوية الرديئة والمغشوشة وطمأنة المواطنين عليها , وكذلك الرقابة الدورية علي كافة الأدوية والمستحضرات الصيدلية , مشيدًا بذلك التعاون المثمر بين الكلية والمركز في تنظيم مثل هذه الفعاليات المتميزة وتضافر كافة الجهود والاستفادة منها في تطوير هذه الصناعة المهمة .



وفي السياق ذاته استعرضت الدكتورة سارة أبو المجد أبرز أنشطة مركز بحوث الدواء وإسهاماته في مجال الاستشارات الدوائية خاصةً فيما يتعلق بالأبحاث العلمية وما يتم خلالها من ورش عمل للتدريب علي الأجهزة الجديدة داخل قاعات ومعامل تجهيز المستحضرات الدوائية بالمركز , وكذلك برامج التدريب الصيفي للطلاب بالتعاون مع مركز التدريب الطلابي.



وأشارت إلي ما يقدمه المركز من خدمات مختلفة لصالح المرضي والمتمثلة في تحضير التركيبات الدوائية للأطفال وتحويل الأدوية من الصورة الصلبة للصورة السائلة , بالإضافة إلي استراتيجية المركز الحالية في العمل علي حل مشاكل الأطباء واستكمال احتياجات المعامل وتجهيزها للاعتماد , كما يشهد المركز حاليًا مناقشة مشروع قرار إنشاء معهد بحوث متخصص في تطوير وابتكار الدواء بجامعة أسيوط .



يذكر أن ورشة العمل شهدت محاضرات متخصصة لكلٍ من ممثلي شركة بيك للأجهزة العلمية وشركة نواة العلمية حول أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الكروماتوجرافي والأجهزة العلمية وكذلك أبرز الحلول الحديثة في مجالات فصل المواد واستخلاصها.