Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

بدار الوثائق في الفسطاط .. الأعلى للثقافة يناقش تجديد الخطاب الديني

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 04:07 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية أمسية ثقافية بعنوان"الخطاب الديني بين التجديد والواقع المعاش" وذلك في السادسة مساء الاربعاء 23 أكتوبر بدار الوثائق بالفسطاط .

يأتى هذا فى اطار جهود مؤسسات الدولة الوطنية الرامية الى تجديد الخطاب الديني وضمن الخطط الاستراتيجية للثقافة المصرية الهادفة الى التنوير والارتقاء بوعى الشباب لمجابهة الفكر المتطرف .

وتستضيف الدكتور اسامة الازهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ، الدكتور أحمد مجدي حجازي أستاذ علم الاجتماع السياسي بآداب القاهرة ، المستشارة تهاني الجبالي ويديرها الإعلامي الدكتور جمال الشاعر .

وتتناول الامسية مفهوم تجديد الخطاب الدينى والمحاور التى تعمل الدولة عليها لحماية الشباب من الافكار الهدامة الى جانب القاء الضوء على العديد من صور التسامح فى المجتمع وغيرها من الموضوعات المرتبطة بعنوان الامسية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 500 فعالية متنوعة.. الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

الأزهري وحجازي والجبالي ضيوف أمسية تجديد الخطاب الديني بالفسطاط

ترشيحاتنا

سيدة تستغيث بشرطة المنوفية لإنقاذ معزة .. والنتيجة تتحقق في دقائق

انخفاض 10 جنيهات في أسعار الدواجن بالأسواق.. فيديو

بعد خلعها الحجاب.. سهير رمزى تتألق مع نجمات السبعينات

تعرف على أقل مقدم لـ سيارة أوتوماتيك في مصر ومواصفاتها

بحضور الخطيب.. مجلس الأهلي يحسم موقفه من تأجيل القمة 119 أمام الزمالك

لحظة هبوط طائرة أمير الكويت في بلاده برفقة المقاتلات الحربية.. فيديو

Advertisements

وفاة كاظم الساهر.. حقيقة قيام زوجة المطرب العراقي بتسميمه في بيروت

تصرف غير متوقع من عروس بعد وفاة والدتها يوم زفافها.. شاهد ماذا فعلت

غضب بين السعوديين بعد ظهور فتاة شبه عارية في شوارع جدة.. والشرطة تلاحقها

محمد فضل يرد على جماهير الأهلى: محدش علم عليا.. وقرار التأجيل أمنى

قتلوا المتولى يا رجالة.. أهالى قرية تلبانة يشعلون النيران فى منزل ربة منزل بـ الدقهلية بعد تعذيب عامل.. فيديو وصور

قرار صارم من مرتضى منصور ضد نجوم الفريق بسبب إنستجرام

سيدة تستغيث بشرطة المنوفية لإنقاذ معزة .. والنتيجة تتحقق في دقائق

بعد العدوان التركي.. أردوغان يرفض لقاء نائب الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته

الزمالك يهدد لجنة المسابقات بعدم لعب مباراة المقاولون بسبب الأهلى

ارفع قضية خلع.. تفاصيل جلسة كهربا مع أمير مرتضى للعودة للزمالك..فيديو

تحرك جديد من الأهلي ضد عبدالله السعيد أمام الاتحاد الدولي.. تفاصيل

لحظة هبوط طائرة أمير الكويت في بلاده برفقة المقاتلات الحربية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوزة اوف شولدر... منى زكى تثير الجدل مجددا بـ إطلالة جريئة.. شاهد

بعد خلعها الحجاب.. سهير رمزى تتألق مع نجمات السبعينات

حادث مؤسف.. مصرع سائح بريطاني غرقًا أثناء محاولته التقاط صورة سيلفى .. شاهد