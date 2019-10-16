بدار الوثائق في الفسطاط .. الأعلى للثقافة يناقش تجديد الخطاب الديني

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية أمسية ثقافية بعنوان"الخطاب الديني بين التجديد والواقع المعاش" وذلك في السادسة مساء الاربعاء 23 أكتوبر بدار الوثائق بالفسطاط .



يأتى هذا فى اطار جهود مؤسسات الدولة الوطنية الرامية الى تجديد الخطاب الديني وضمن الخطط الاستراتيجية للثقافة المصرية الهادفة الى التنوير والارتقاء بوعى الشباب لمجابهة الفكر المتطرف .



وتستضيف الدكتور اسامة الازهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ، الدكتور أحمد مجدي حجازي أستاذ علم الاجتماع السياسي بآداب القاهرة ، المستشارة تهاني الجبالي ويديرها الإعلامي الدكتور جمال الشاعر .



وتتناول الامسية مفهوم تجديد الخطاب الدينى والمحاور التى تعمل الدولة عليها لحماية الشباب من الافكار الهدامة الى جانب القاء الضوء على العديد من صور التسامح فى المجتمع وغيرها من الموضوعات المرتبطة بعنوان الامسية .