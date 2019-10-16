في اليوم العالمي .. 7 أمراض كارثية تصيب الطفل بسبب سوء التغدية

يحتفل العالم باليوم العالمي للتغذية في 16 أكتوبر من كل عام، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم على نِطاق واسع مِن قبل العديد من المنظمات المعنية بالأمن الغذائي، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي.



والتغذية أمر يشغل بال الأمهات بشأن أطفالهن، ويحرصن على تقديم أقصى نظام تغذية لبناء جسم الطفل خاصة في السنوات الأولى من عمره، إلا أن شبح سوء التغذية يطارد نسبة كبيرة من الأطفال وتظهر أعراضها بشكل واضح على الطفل ويكون لها مضاعفات أخرى حيث يسبب له سوء التغذية الإصابة ببعض المشاكل الصحية الأخرى .



فإذا كان طفلك يعاني من سوء التغذية، إليكي بعض الأمراض و المضاعفات الصحية التي قد يتعرض لها الطفل نتيجة سوء التغذية وذلك بحسب موقع livestrong :



1- سوء التغذية وعدم الحصول على ما يكفي من فيتامين (أ) يمكن أن يسبب حالة تعرف باسم جفاف الجلد ، والتي تبدأ بالعيون الجافة والعمى الليلي ولكن يمكن أن تؤدي في النهاية إلى العمى التام إذا لم يتم تصحيح النقص وعلاج المشكلة .



2- سوء التغذية يزيد من خطر إحتمالية إصابة الطفل بالإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والحصبة والملاريا.



3- سوء التغذية وعدم الحصول على النياسين و اليود يصيب الطفل بالإسهال و الطفح الجلدي.



4- الأطفال الذين لا يحصلون على نسبة كافية من اليود يصابون بتضخم الغدة الدرقية .



5- من ضمن مشاكل سوء التغذية عند الأطفال نقص فيتامين د ، وهذا قد يؤدي بالطفل إلى الكساح بسبب انحناء عظام الساقين .



6- فقر الدم من ضمن مشاكل سوء التغذية، وهو ينتج بشكل رئيسي عن نقص الحديد بالجسم، مما يسبب عدم وجود كمية كافية من الهيموجلوبين لإنتاج كرات الدم الحمراء، فيكون هناك مشكلة في نسبة الأكسجين المنقول في الجسم، مما يجعل الطفل متعب وشاحب الوجه ودومًا ما يشعر بالدوخة .



7- فقر الدم الناجم عن نقص الحديد يؤدي أيضًا إلى إبطاء نمو المخ ، ويقلل من وظائف المناعة ويقلل من أداء الطفل بالمدرسة .