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مرأة

احذري.. 5 أطعمة غير متوقعة تزيد آلام الدورة الشهرية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:00 م
صدى البلد
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قسم المرأة
تعد آلام الدورة الشهرية من أكثر ما يزعج النساء كل شهر، وهناك العديد من الفتيات تلجأ للمسكنات والأدوية لتتحمل آلام الدورة الشهرية، وهناك منهم من يتبع بعض الطرق مثل أستخدام القربة أو مثل هذه العادات الشهيرة للدورة الشهرية، فهذه الفترة يحتاج فيها الجسم الى تغذية صحية وسليمة، كما انه يوجد أطعمة قد تزيد من تلك الآلام ويجب تجنبها تمامًا حسب ما أشار موقع "flo".

- اللحم الأحمر :
تحتوي اللحوم الحمراء على كمية عالية نسبيًا من البروستاجلاندين، وهي عنصر رئيسي في حدوث الالتهاب، وتناولها يزيد مستويات البروستاجلاندين في جسمك، مما يزيد من التشنجات أثناء فترة الدورة الشهرية.

- الكافيين :
غير مستحب تناول القهوة والشاي بكثرة خلال فترة الحيض، فهي تزيد احتباس الماء بالجسم وتسبب انتفاخ.

- التوابل والأملاح : 
أنها من أكثر العناصر التي تسبب احتباس الماء بالجسم، ويظل محتفظًا به لفترة مما يؤدي إلى زيادة الانتفاخ، بالإضافة لآلام الدورة الشهرية التي تتسبب هي في حبس السوائل أيضًا.

- السكريات :
لا يكون السكر أمر محذور في المطلق، لكن يصبح مزاج المرأة في هذه الفترة في حالة عدم استقرار، وللأسف يتسبب السكر في زيادة التقلبات مزاجية،وكل هذه المشاعر المختلفة تزيد من الانزعاج والإحباط الذي تشعر به النساء بالفعل بسبب الدورة الشهرية، فقد تتسبب في الشعور بـ آلام القولون العصبي بسبب عدم الاستقرار النفسي حينها.

- الشوكولاتة :
فعلى الرغم من أنها مفيدة للقلب، وتحسن المزاج، إلا أنها غنية بالسكر، وقد تزيد من التقلبات المزاجية خلال فترة الدورة الشهرية مما يتسبب في حدوث بعض التشنجات بالإضافة لتقلصات البطن.
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