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أخبار العالم

مبعوث ترامب يكشف تفاصيل التفاوص مع إيران..ويؤكد: حذرنا مما حدث في السعودية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:01 م
صدى البلد
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حسام رضوان
كشف المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، بريان هوك عن محاولات الولايات المتحدة لعقد محادثات مع إيران.

وقال هوك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية، إن "الدبلوماسية الإيرانية لم ترد على دبلوماسيتنا. الرئيس (دونالد ترامب) أعلن استعداده لعقد محادثات مرارا، كذلك الأمر بالنسبة لوزير الخارجية مايك بومبيو".

وأضاف:"أنا أيضا خلال حضوري الأخير في لجنة الاتفاق النووي المشتركة، طلبت مقابلة نائب وزير الخارجية الإيراني لمناقشة مسألة الرهائن".

وأشار إلى ضرورة التفاوض حول البرنامج الصاروخي لإيراني قائلا:"كما قلنا سابقا، فإن عدم وجود ردع لعملية نشر إيران صواريخها في المنطقة يهدد بحرب إقليمية. مثال على ذلك كان الهجوم الأخير على المملكة العربية
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