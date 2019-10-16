على طريقة الأهلي والزمالك .. قمة ريال مدريد وبرشلونة مهددة بالتأجيل

أصبحت الكلاسيكو الإسبانى الشهير بين ريال مدريد وبرشلونة المقرر إقامتها 26 أكتوبر الجارى بملعب الكامب نو في إطار لقاءات الجولة العاشرة مهددة بالتأجيل نتيجة الأحداث التي تشهدها مدينة كتالونيا معقل " برشلونة " .



وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الرابطة تريد نقل المباراة إلى ملعب الميرينجي، على أن يقام لقاء الدور الثاني في "كامب نو"، في ظل الاحتجاجات السياسية التي تشهدها حاليا مدينة برشلونة.



وأوضحت الصحيفة إنه مع إقامة المباراة في تمام الواحدة ظهرا، سيتوجب على ريال مدريد السفر في اليوم السابق لها، والمبيت في العاصمة الكتالونية، وهو ما سيصعب المهمة على الأمن.



وأكدت أن قطبي الليجا يرفضان نقل المباراة إلى البرنابيو، رغم الأحداث الجارية، حيث كان هذا الطلب مفاجئا لجميع الأطراف، ومنها الاتحاد الإسباني لكرة القدم ، وهو ما ادى إلى احتمالية تأجيلها إلى وقت آخر.



يذكر ان اتحاد الكرة المصرى قرر تأجيل مباراة الأهلى والزمالك التى كان من المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز المصري .