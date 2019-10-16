بديل للأدوية.. تعرف على طريقة عمل عصير الرمان بالجوافة لنزلات البرد

يتعرض الجميع لنزلات البرد في تلك الفترة، نتيجة لتقلبات الجو المفاجئة، فتعرف على مكونات العصير السحري المعالج لنزلات البرد بمكوناته الطبيعية من الرمان والجوافة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.



مكونات عصير الرمان بالجوافة

* 3 ثمرات جوافة

* كوب رمان فصوص

* 2 كوب ماء

* 3 ملاعق كبيرة سكر

* نصف كوب عصير ليمون



طريق تحضير عصير الرمان بالجوافة

* خلط الليمون مع الجوافة في الخلاط.

* اضافة الرمان للجوافة والليمون.

* وضع السكر بالماء على المكونات.

* يصفى الخليط ويصب في كأس.

