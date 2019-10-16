معتز عبد الفتاح يتحدث مع طلاب جامعة الزقازيق عن أطماع تركيا في المنطقة العربية

أكد الدكتور معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن حمل مصر ثقيل بسبب موقعها الجغرافي والظروف السياسية التي تعيشها المنطقة، قائلًا: ولكن لدينا قيادة سياسية وطنية واعية تمتلك رؤية وهدف استطاعت من خلالها تحقيق العديد من الإنجازات في كافة المجالات بما يثبت أن المصريين بما يمكنهم من العبور الخامس لمصر نحو التنمية والبناء".



جاء ذلك خلال ندوة "العبور الجديد لمصر: التزامات متبادلة" نظمتها جامعة الزقازيق ضمن برنامج اليوم الثاني لاحتفالها بانتصار أكتوبر المجيد، بحضور عثمان شعلان رئيس الجامعة ود.ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. أحمد عناني منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعدد من القيادات الجامعية والتنفيذية والأمنية بمحافظة الشرقية.



وتحدث عبد الفتاح حول أطماع تركيا في المنطقة العربية من خلال دعم فكرة الخلافة مستغلا مشكلة ثلاثة ونصف مليون لاجئ بتركيا والتلويح بتصديرهم الى دول أوروبا في حالة إدانتهم لعدوان أردوغان على شمال سوريا وانتهاك سيادتها ، مشيرًا إلى أنه يتجلى دور مصر الحيوي في المنطقة لدعم أشقائها العرب حفاظا على الأمن القومي المصري.



واستعرض عبد الفتاح مرحلة ما بعد 25 يناير وما أثير من فوضى حتي وصلنا إلي 30 يونيو ؛ وتحملت فيها القوات المسلحة الكثير للحفاظ علي تماسك الدولة المصرية ، وحملت على عاتقها إعادة بناء الوطن وإصلاح ما تم إفساده بمحاربة الإرهاب وتطهير البلاد من خفافيش الظلام وإعادة هيبة الدولة من جديد .



وتابع د. معتز عبدالفتاح قائلا : مرة أخري يقف الشعب المصري خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة لمواجهة كافة التحديات والظروف الاقتصادية، وهو ما أكد وأظهر حب هذا الشعب لوطنه الذي راهنت عليه القيادة السياسية بما ساهم في انجاز الكثير من المشروعات القومية العملاقة منها ، قناة السويس الجديدة ، والعاصمة الإدارية كنموذج عالمي يحتذى به وإنشاء شبكة طرق ، وإعادة فتح المصانع المغلقة والمتعثرة وتحويل السوق المصري إلي مناخ جاذب للاستثمار من خلال إصلاحات اقتصادية وإعمار سيناء بشكل يفوق الخيال".



واختتم عبد الفتاح حديث مع الطلاب مشيدا بالمبادرات العديدة التي تم تنفيذها في مجال الصحة والتعليم ورفع مستوى المعيشة لخدمة وصالح المواطن المصري البسيط ، مؤكدا أننا لا ننهزم ولا ننكسر وقادرين علي العبور مهما كانت الظروف وتحيا مصر.



وقبل بدء الندوة افتتح د. عثمان شعلان رئيس الجامعة معرض الفنون التشكيلية لطلاب كليتي التربية للطفولة المبكرة والتربية النوعية ، ثم تم عرض الصوت الضوء عن بانوراما حرب أكتوبر من إخراج محمد الدرة وديكورات علاء سليم، وقدم منتخب جامعة الزقازيق أوبريت بعنوان ادخلوها بسلام آمنين من تأليف محمود حمودة وتدريب كريم حمودة .