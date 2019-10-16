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تعليم

حروب الجيل الرابع.. ندوة اليوم بجامعة المنيا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:27 م
جامعة المنيا
جامعة المنيا
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أسامة علي
تنظم إدارة رعاية الشباب بجامعة المنيا بالتنسيق مع أعضاء أسرة "من أجل مصر" ندوة اليوم بعنوان "حروب الجيل الراجل".

وتعقد الندوة بقاعة المكتبة المركزية بالحرم الجامعى، وتمثل "حروب الجيل الرابع" قضية شديدة الخطورة على أمن مصر.

ويحاضر بالندوة الدكتور عبد المجيد أمين عميد كلية الحاسبات والمعلومات، إضافة إلى بعض أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

ومن ضمن أدوات حروب الجيل الرابع "الحرب النفسية، العصابات، شبكة الإنــترنـت وتغيير مفردات اللغة العربية إلى جانب الضغوط الاقتصادية، وتضم "اللعب في البورصة، زيادة الأسعار، أزمة الدولار، ضرب السياحة، تصدير الأزمات".

وتهدف حروب الجيل الرابع إلى زعزعة الاستقرار والتشكيك في الجيش والشرطة والقيادات السياسية وضرب الاقتصاد بضرب السياحة ونشر الشائعـات واستخدام التكنولوجيا في التنظيمات الإرهابية.
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