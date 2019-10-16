توزيع سلع تموينية وكشف طبي وأدوات مدرسية.. مستقبل وطن يجوب المحافظات

نظّم حزب مستقبل وطن مجموعة من الفعاليات على مستوى الجمهورية، أمس الثلاثاء، ضمن مُبادرة دعم الأكثر احتياجًا.





حيث قامت أمانة حزب مستقبل وطن بتوزيع الأدوات المدرسية مجانًا على عدة مناطق بالقاهرة، منها الزاوية الحمراء والشرابية والساحل وغمرة والظاهرة، كما قام بتنظيم عدة قوافل طبية بالجيزة للكشف على المواطنين، في الصف والبدرشين واوسين والعياط.





فيما قامت أمانة مستقبل وطن بالإسكندرية بتوزيع الأسماك والمواد التموينية بأسعار مخفضة، في السيوف وكرموز وأبو يوسف، كما قام بتوزيع الخضراوات واللحوم بأسعار مخفضة في البحيرة بوادي النطرون وكفر الدوار وحوش عيسى والنوبارية .





وفي المنوفية، قام مستقبل وطن ببيع الأدوات المنزلية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بشبين الكوم وقويسنا والباجور، إضافة إلى توزيع الملابس الشتوية على الأسرة الفقيرة بالمجان وذلك بمناطق عدة بطنطا.





ونظّمت أمانة مستقبل وطن ندوة تثقيفية عن مخاطر الشائعات وحروب الجيل الرابع، بمركز شباب مطوبس الرياضي بكفر الشيخ، إلى جانب تنظيم قافلة طبية بالاسماعيلية للكشف على المواطنين بمركز فايد قرية الفنارة.





وقام الحزب بالفيوم بتنظيم ندوة تثقيفية حول دور المرأة في العمل السياسي بهوارة، ودورة عن حروب الجيل الرابع ومخاطر الشائعات بالشواشنة.





وكرمت أمانة مستقبل وطن حفظة القرآن الكريم بالشرقية، وتوزيع العديد من الجوائز إضافة إلى تنظيم دورة عن مخاطر سرطان الثدي للسيدات بمركز منيا القمح.





كما قامت أمانة حزب مستقبل بجنوب سيناء بتوزيع كمية من الحقائب المدرسية بالمجان على الأسر الفقيرة في أبو صرير برأس سدر والجبيل بالطور.



