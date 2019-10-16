بروتوكول تعاون بين المصرف المتحد وصندوق التمويل العقاري ومدينة نصر للإسكان

وقع أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد بروتوكول تعاون مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، لتمويل 2000 وحدة لمحدودي الدخل طبقا لمبادرة التمويل العقاري بفائدة تتراوح بين 5% و7% متناقصة بمشروع حدائق النصر في حدائق أكتوبر عَلِي مساحة 63 متراً بإجمالي سعر 200 ألف جنيه، ويمنح صندوق التمويل العقاري دعم نقدي 40 ألف جنيه للمستفيد، ويتم تسديد 15% من قيمة الوحدات كمقدمة.





جرى توقيع البروتوكول بحضور مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري وعبد الله رشدى نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري وفرج عبد الحميد نائب رئيس المصرف المتحد ونيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال للمصرف المتحد ومعتز القصبي، مدير عام أول قطاع التجزئة المصرفية للمصرف المتحد والفروع وأيمن محمد رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد.



