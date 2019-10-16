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اقتصاد

التمويل العقاري المحرك الهام والرئيسي للنشاط العقاري بالسوق المصري

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:49 م
خلال التوقيع
خلال التوقيع
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ياسر جمعة
أكد أشرف القاضي، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، ان التمويل العقاري هو المحرك الهام والرئيسي للنشاط العقاري بالسوق المصري وذلك لكونه قاطرة الاقتصاد للعديد من الانشطة والصناعات المرتبطة به سواء بشكل مباشر او غير مباشر لذا كان من اولويات المصرف تدعيم قطاع التمويل العقاري لتحقيق معدلات اداء جيدة على الرغم من التحديات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة والمنافسة الشديدة بين البنوك.


وأوضح القاضي، ان المصرف المتحد حقق خطوات كبيرة في مجال برامج التمويل العقاري بالسوق المصري، حيث بلغت محفظة التمويل العقاري حوالي 375 مليون جنيه، 90% منهم من عملاء الإسكان الاجتماعي، منهم 3150 عميل مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.

واشار اشرف القاضي الي ان المبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، تعد خطوة سباقة وريادية تهدف الي إنعاش السوق العقاري بشكل عام وشركات التشييد الحكومية والخاصة بشكل خاص مما يساهم في خلق مناخ وفرص عمل حقيقية في ظل الركود الاقتصادي الحالي فضلا عن البعد الاجتماعي والذي يهدف الي توفير سكن ملائم لشرائح متوسطة ومحدودة الدخل.

جاء ذلك على هامش قيام المصرف المتحد وصندوق الاسكان الاجتماعي وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك لتوفير سكن كريم لمايقرب من 2000 مستفيد بحدائق أكتوبر.

وذلك بحضور مي عبد الحميد رئيس مجلس ادارة صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، احمد الهتيمي العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بحضور عبد الله رشدي نائب رئيس مجلس ادارة صندوق التمويل العقاري، وفرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال.
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