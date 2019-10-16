أول تحرك من الخطيب بعد تأجيل القمة 119 بين الأهلي والزمالك

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، الذي يقام على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.



وعقد الخطيب، جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، خارج الملعب لمناقشة قرار اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة القمة التي كان مقررا لها يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.



ويخوض الفريق الأحمر مرانه اليوم بإستاد التتش بشكل طبيعي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر.