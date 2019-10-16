في ذكرى رحيله.. سر عدم زواج شيبوب بسبب فنانة شهيرة

يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنان سعيد ابو بكر الذي توفى فى 16 أكتوبر 1971 عن عمر ناهز 57 عاما، والذي بدأ مشواره الفني من خلال مشاركته في مسرح المدرسة وكان اول اجر له 3 جنيهات.



وقع الفنان الراحل سعيد ابو بكر في حب الفنانة ماجدة ووافقت علي الخطوبة ولكن بعد فترة قصيرة انفصل الثنائي لسبب غير معلوم وهو ما احزنه كثيرا خاصة أنه كان عاشقا لها ويحبها حتى رحل عن عالمنا دون ان يتزوج.



وشارك سعيد أبو بكر في بطولة عشرات الأفلام منها "القاهرة و3 لصوص واسماعيل يس للبيع وعايزة اتجوز وقلبي دليلي وحميدو".



وقدم سعيد أبو بكر عددا من الادوار المميزة على الرغم من انها أدوار ثانوية الا انه استطاع ان يثبت نفسه بخفة دمه ولعل من ابرز أدواره دور مساعد المحامى فى فيلم "الاستاذة فاطمة" وقدم شخصية الاب المجهول فى فيلم "الساحرة الصغيرة" امام سندريلا السينما المصرية وايقونة الشاشة في الوطن العربي، الفنانة الراحلة سعاد حسني وشخصية "شيبوب" فى فيلم "عنترة بن شداد".