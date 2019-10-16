«قطن مصر» تستضيف مصنعي المنتجات القطنية في حقل مستدام بكفر الشيخ

نظّمت جمعية قطن مصر زيارة لحقل قطن شركة ألكان بمحافظة كفر الشيخ والتي تأتي في إطار مشروع القطن المصري بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.





وشارك في الزيارة وفد من كبري سلاسل التجزئة والشركات والماركات العالمية المصنعة للمنتجات القطنية والتي تهدف إلي تسويق القطن المصري عالميا من خلال إنتاج الأقطان بالطرق الاستدامة.





وقال المهندس خالد شومان، المدير التنفيذي لجمعية قطن مصر، إن الزيارة ضمت كبري الشركات العالمية من المصنعين والماركات العالمية بإنجلترا وامريكا من أشهرها Marks And Spenser &John Lewis &Dunelm &Macy’s، إضافة إلى كبرى الشركات المصنعة للغزل والنسيج من الهند والبرتغال.





وأوضح أن الزيارة تهدف إلي التعرف علي أحدث أساليب زراعة وحصاد القطن بالطرق المستدامة، مشيرا إلى أن اتجاه العالم حاليًا يتجه نحو زراعة وإنتاج القطن بالطرق المستدامة.





وأكد "شومان" أن زيارة كبري سلاسل التجزئة والماركات العالمية ومصنعي الغزل والنسيج في العالم لمصر تمثل فرصة كبيرة لتسويق القطن المصري عالميًا ويعكس الاهتمام الدولي بالقطن المصري.





وأشار إلى أن التحول إلى إنتاج القطن المستدام في مصر سيساهم في زيادة حجم الطلب علي القطن المصري وزيادة سعره عالمياً وهو حافز لتشجيع زراعة القطن.





ونظّمت جمعية قطن مصر أمس زيارة لكبري سلاسل التجزئة العالمية وكبري الشركات المصنعة لمنتجات القطن المصري لمحلج القطن المطور بالفيوم.





وأكد المهندس خالد نصير رئيس شركة ألكان، أن زراعة وجني القطن المصري باستخدام الطرق الاستدامة سيساهم في الحفاظ علي سمعة القطن المصري وإنتاج اقطان طويلة التيلة عالية الجودة وخالية من أي شوائب أو ملوثات، بالإضافة إلي آثاره الإيجابية علي البيئة وترشيد المياه، مشيراً إلى أن حقل شركة ألكان هو مزرعة تجريبية لزراعة القطن صنف جيزة 92 بما يتوافق مع معايير الاستدامة في زراعة وحصاد القطن بما يتواكب مع متطلبات الصناعة العالمية التي تتجه حاليًا لاستخدام الأقطان المزروعة بالطرق المستدامة.





وأوضح أن المشروع يأتي في إطار مبادرة القطن المصري التي يتم تنفيذها بالتعاون بين جمعية قطن مصر وشركة ألكان ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والهيئة الإيطالية للتنمية.





وقال "نصير"، إن إنتاج القطن بالطرق المستدامة سيساهم في عودة القطن المصري الي عصره الذهبي ومكانته الدولية من خلال إعادة تسويقه دوليا وزيادة تنافسية في مختلف الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن حقل ألكان النموذجي بداية لإدخال زراعة القطن طويلة التيلة بالطرق المستدامة والحصول علي شهادة BCT خاصة أن العالم يتجه حاليا الي استخدام الاقطان بالطرق المستدامة مما سيساهم في زيادة الطلب علي الاقطان المصرية عالميا، موضحا أن متوسط إنتاجية الفدان من المتوقع أن تصل إلي 8 قنطار عالية الجودة حيث تم سحب عينات من الحقل وأظهرت نتائج مبهرة تتعدي المعايير الدولية وهو البداية لزراعة القطن طويل التيلة بالطرق المستدامة.



