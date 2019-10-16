إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين موتوسيكل وتوك توك بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات باماكن متفرقة بالجسم ، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع توك توك بطريق" المحمودية - منية السعيد" وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ العلاج اللازم.



كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من مركز شرطة المحمودية يفيد بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وتوك توك بدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة بطريق المحمودية –منية السعيد بدائرة المركز ونتج عن الحادث إصابة كل من: رمضان عبده فرج حسين 32 سنة، ومحمد متولى سعيد 25 سنة، بكدمات بالكتف الأيمن والأيسر، وحسن رمضان عبده 28 سنة، بكدمة بالقدم وكدمات متفرقة بالجسم.



وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

