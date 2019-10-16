جمهور فريقنا على راسنا من فوق .. قائد يد الزمالك يعلق على الاستقبال الحافل

علق أحمد الأحمر لاعب فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك على الاستقبال الحافل من قبل جماهير القلعة البيضاء في مطار القاهرة صباح اليوم عقب عودة أسود افريقيا وحصد لقب بطولة أفريقيا للأندية بعد التغلب على منافسة التقليدي سبورتنج بجمهورية الرأس الأخضر .





وكتب أحمد الأحمر عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، قائلا :" صعب لما تبقى راجع الساعه ٥ الصبح

تلاقي حد مستنيك لأنه ميعاد صعب فعلا بس .. جمهور الزمالك مختلف و دايمآ على رأسنا من فوق".





وحقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بطولة أفريقيا للأندية عقب هزيمة سبورتنج 31-33 في النهائي برأس الأخضر .



