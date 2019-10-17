مفاجأة .. هذا ما يحدث للقولون عند تناول هذا المشروب

عدم اتباع نظام غذائي صحي، والإفراط في تناول الوجبات السريعة والأطعمة الدسمة، بالإضافة لشرب المياه الغازية والإفراط في تناول الكافيين، كل هذه الأمور من شأنها أن تضر بصحة القولون.



فآلام القولون مشكلة يعاني منها الكثير حيث أصبح القولون يصيب الجميع سواء كبار أو صغار، لذلك يحتاج مريض القولون لتناول بعض الأكلات المعينة والابتعاد عن الأخرى لعدم زيادة تشنجات القولون، كما يحتاج القولون والجسم الي عملية تطهير و تنظيف كي يستطيع العمل وأداء وظيفته دون ألام واتتفاخات.



ولحسن الحظ يمكن القيام بتنظيف القولون بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل من خلال إعداد مشروب صحي يطهر القولون ويقلل من الانتفاخات حسب ما أشار موقع bright side

كل ما نحتاجه لتحضير هذا المشروب السحري هو :

- ٢ ملعقة عصير ليمون

- نصف كوب من عصير التفاح

- ملعقة زنجبيل

- ملعقة ملح

- نصف كوب ماء دافئ

ثم البدء في غليهم على النار، وبتناول هذا المشروب ٣ مرات يوميًا سيصبح القولون نظيفًا تمامًا.

