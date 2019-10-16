السلطات الروسية تجبر دبلوماسيين أمريكيين على النزول من قطار قرب موقع حادث نووي

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الأربعاء أن روسيا أنزلت ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين من قطار قرب موقع تجربة عسكرية غامضة يوم الاثنين لأنهم لم يكن معهم تصاريح خاصة للوجود في المنطقة.



وأقرت وكالة الطاقة النووية الروسية (روس أتوم) بأن خمسة من العاملين في القسم النووي لديها قتلوا في انفجار في الثامن من أغسطس خلال اختبار لمحرك صاروخي قرب البحر الأبيض في أقصى شمال روسيا.



ونقلت إنترفاكس عن مصدر قوله إنه تم إطلاق سراح الدبلوماسيين الأمريكيين لكن يتم التعامل معهم على أنهم خرقوا القانون الروسي.