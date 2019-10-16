تطوير العشوائيات: أصبحنا نصدر «سبح» لـ السعودية.. فيديو

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنه تم تسكين 580 أسرة بروض السيدة "تل العقارب سابقًا"، موضحًا أن المرحلة الثانية ستبدأ خلال شهرين.





وأضاف خالد صديق خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج، "صالة التحرير" المُذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية، عزة مصطفى، أن المساكن التى تمت مبهرة، مؤكدة أن الدولة قامت بمجهود كبير للقضاء على العشوائيات.





وأوضح خالد صديق، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب ومحافظ القاهرة تفقدوا اليوم مساكن المرحلة الأولى بروضة السيدة لمتابعة تسكين الأسر.



