تطوير العشوائيات: أصبحنا نصدر «سبح» لـ السعودية.. فيديو

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنه تم تسكين 580 أسرة بروض السيدة "تل العقارب سابقًا"، موضحًا أن المرحلة الثانية ستبدأ خلال شهرين.
وأضاف خالد صديق خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج، "صالة التحرير" المُذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية، عزة مصطفى، أن المساكن التى تمت مبهرة، مؤكدة أن الدولة قامت بمجهود كبير للقضاء على العشوائيات.
وأوضح خالد صديق، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب ومحافظ القاهرة تفقدوا اليوم مساكن المرحلة الأولى بروضة السيدة لمتابعة تسكين الأسر.
وأشار خالد صديق إلى أنه تم تطوير منطقة تل العقارب لتصبح روضة السيدة مزار سياحي على غرار شارع المعز، مؤكدًا أن الصانع أصبحت تنتج أشياء لم يتم إنتاجها من قبل، مؤكدًا أن الدولة تقوم بتصدير سبح لـ السعودية.