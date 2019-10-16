خطط استثمارات عملاقة.. شركات عالمية تشيد بأداء قطاع البترول في مصر

ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية أن شركات نفط عالمية عملاقة أكدت أن قطاع البترول في مصر أصبح بيئة جاذبة للاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية التي اقترحتها الحكومة المصرية، واكتشافات حقول النفط الجديدة في مصر.



جاء ذلك خلال مشاركة ممثلي عدد من شركات النفط العالمية في مؤتمر دول حوض البحر المتوسط (موك) بالإسكندرية هذا الأسبوع.



وقال المسئول بشركة "رويال داتش شل" جيرالد شوتمان إن مصر أصبحت مقصدًا مهمًا لاستثمارات الشركة العملاقة في التنقيب عن النفط.



وتتولى الشركة الهولندية البريطانية حاليًا أنشطة تنقيب عن النفط بعمق 6 آلاف متر في أراضي الدلتا، كما تعكف على تطوير المرحلة 9B من حقل غاز غرب الدلتا ليبدأ الإنتاج بعد 6 أشهر من أعمال التنقيب.



وأكد المدير التنفيذي لشركة "إديسون" في مصر نيكولاس كاتشاروف أن مصر تتمتع بإمكانيات تؤلها للتحول إلى محور رئيسي للطاقة في المنطقة.



وضخت شركة "إديسون" استثمارات بقيمة 300 مليون دولار لتطوير حقل غاز في أبو قير بالإسكندرية، الأمر الذي ضاعف حجم إنتاجه خلال العامين الماضيين.



وأضاف كاتشاروف أن الشركة تخطط لاستثمار 100 مليون دولار إضافية خلال العام المالي الحالي، بالتزامن مع تنفيذ خطط لحفر بئرين جديدين في مياه البحر المتوسط خلال الربع الأخير من العام الحالي.



ومن جانبه، استعرض رئيس مكتب شركة "إيني" الإيطالية في مصر لوكا دي كارو نتائج مشروعات النفط والغاز التي تنفذها الشركة في البحر المتوسط والدلتا والصحراء الغربية، قائلًا إن "حقل غاز ظُهر في البحر المتوسط قصة نجاح، حيث تضاعف إنتاجه أكثر من سبعة أضعاف منذ ديسمبر 2017 ليصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا".



وكشف دي كارو عن خطط لزيادة إنتاج حقل ظهر إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب يوميًا من 13 بئرًا بحلول نهاية أكتوبر الحالي.



وتابع دي كارو "تهدف خطة عمل شركة إيني إلى حفر 11 بئرًا في دلتا النيل والبحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس في 2019، بجانب حفر تسع آبار أخرى في 2020 كجزء من خطة لتوسيع أنشطة التنقيب".



أما المدير العام لشركة "بريتش بتروليوم" في مصر كريم علاء، فأكد أن مصر مؤهلة كي تصبح محورًا عالميًا للطاقة بفضل موقعها الجغرافي في مركز تجارة الطاقة العالمية، واكتشافات الغاز الهائلة مؤخرًا في حقولها.



وتبلغ استثمارات الشركة البريطانية في مصر أكثر من 35 مليار دولار، وأكد علاء أن الشركة تخطط لتوسيع أنشطتها في مصر.



وبحسب تلفزيون الصين، تتطلع مصر إلى أن تصبح محورًا إقليميًا لتجارة الغاز الطبيعي المسال، بعد اكتشاف احتياطيات هائلة من الغاز في حقل ظُهر، تُقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب.



وفي سبتمبر الماضي، أعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وزيادة تدريجية في إنتاجه محليًا، وخطة لتطوير حقول غاز رئيسية في البحر المتوسط بالتعاون مع شركات عالمية عملاقة.