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مرأة

بـ ملابس الهنود الحمر العارية.. محمد صلاح مع ابنته مكة فى عيد ميلادها |شاهد

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 06:27 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشر اللاعب محمد صلاح عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مجموعه من الصور مع ابنته مكة ، في احدث ظهور له.

وظهر اللاعب محمد صلاح بملابس الهنود الحمر العارية، المكونة من قطعتين على الوسط تأخذ شكل اوراق الشجر ، وعقد من الشجر على الرقبة،و ظهرت ابنته وهى تحتفل بعيد ميلادها.

وتعرض محمد صلاح للإصابة خلال مباراة ليفربول وليستر سيتي الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي، والتي فاز بها الريدز بهدفين مقابل هدف.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد بالجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي في ديربي إنجلترا.
بـ ملابس الهنود الحمر العارية.. محمد صلاح مع ابنته مكة فى عيد ميلادها |شاهد
بـ ملابس الهنود الحمر العارية.. محمد صلاح مع ابنته مكة فى عيد ميلادها |شاهد
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