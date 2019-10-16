نورهان البطريق تكتب : الممر





لا أنكر أن فيلم " الممر" كان بالنسبة لي في أول الأمر مجرد فيلم سينمائي سيتم عرضه على شاشات التلفزيون،حيث يقوم ببطولته أحد نجوم الصف الأول الذي اشتهر بوسامته و التي كانت سببًا في أن يلتف حوله قاعدة عريضة من الجمهور ،لاسيما الفتيات اللاتي اعتبروه بمثابة فارس الأحلام الذي يتسم بالصفات التى يحلمن بها ،ولذلك ظننت أنه سيأخذ ذات الطابع الذي أخذته بقية أفلامه السابقة، فعلى الرغم من ظهور الأبطال بالزي العسكري في بعض اللقطات قبل عرضه ،إلا أنني اعتقدت أنها قد تكون بعض اللقطات البسيطة والتي قد لا تشكل سوى جزءًا ضئيلًا من محتوى الفيلم ككل، وأنه على كل حال لن يخرج عن نوعية الأفلام التي نشاهدها خلال هذه الأيام ،والتي اعتدنا على متابعتها خلال السنوات الأخيرة.



وجاء الموعد المنتظر ،وجلست أشاهد الفيلم ،وما إن مرت الدقائق الاولى من عرضه حتى أصابتني حالة من الذهول ،فيمر الوقت أكثر فيتحول الذهول إلى حالة من الانبهار من شدة جمال الفيلم وروعة أحداثه، فما إن انتهى الفيلم حتى اكتشفت إنني لم أتحرك عن مكاني طيلة الساعة والنصف ، وأنني كنتُ مخطئة في حكمي على الفيلم ،وأنه يستحق بجدارة تلك الضجة التي أحدثها الأيام الماضية.



لم يلفتني و يجذب انتباهي الاسقاطات السياسية والحقبة الزمنية التي يناقشها الفيلم من خلال أحداثه فحسب، إنما الحالة المفعمة بالإيمان بالله ، واليقين بالنصر ،والاستمساك بالأمل حتى في أوقات الضعف والانكسار،الروح القتالية التي كانت دائما تأبى الهزيمة ،وأخيرًا حالة الوعي وإدراك حجم الخطر الذي بحاوطنا ،والعدو الذي يترصد لنا لا من أجل محاربتنا ،إنما خوفًا من تحركاتنا التي كانت تبعث في نفسه الهلع والذعر،لذا كانت رسالة الفيلم هو أن على الجميع أن يكونوا على قلب رجل واحد.



ولا ننسى دور المرأة في أحداث الفيلم ،حيث ظهرت فيه الزوجة المصرية التي تشد على يد زوجها لتعبر به من مرحلة الانكسار إلى مرحلة الانتصار، لتعيد اليه ثقته بنفسه من جديد، وتمده بالقوة حتى لايتسرب إليه الشعور باليأس، فأخذت تصب على أذنه أن الأمر ما هو إلا مجرد كابوس سينتهي، وأن النصر قادم لامحال.



الحبيبة البدوية التي أحبت أحد الأبطال ،ولكنها آثرت مصلحة الوطن أولا، رغم أنها كانت تخشى أن يصيبه مكروه أو أن يلقى حتفه، فأخذت توصيه بضرورة أن يعود إليها ، وكأنها كانت تحمل بين طيات وصيتها، بضرورة أن يتحلى بالشجاعة والبسالة،و ألا يستسلم لرصاص العدو حتى يعود إليها سالمًا غانمًا . حيث كان للفيلم رسالة قوية فحواها : أن الحرب لا تقتل الحب، إنما قد يكون سلاحًا قويًا لرفع الروح المعنوية لمجرد يقينك أن هناك شخص ينتظر عودتك منتصرًا .



الغناء حيث كان أداة قوية لتحقيق النصر، فلم يخل الفيلم من الأغاني الوطنية التي كانت دائما تحث على الاستبسال و القتال لاسترداد الأرض، فقد كان الغناء الوسيلة الوحيدة الذي يتسلى بها الجنود في وقت الراحة ،وكانت هذه رسالة أخرى عظيمة فحواها :أن الحرب لا تعني أن تقف مكانك تنتظر الموت ،ولكن عليك أن تعيش و تستمتع بالحياة سواء كان بالغناء أو بأي وسيلة أخرى ولا تعبأ بالموت ،لأنه لا يزور المحاربين فحسب، إنما يزور أيضا من يجلسون على سرائرهم بين الحين و الآخر.



إن "الممر"استطاع أن يحقق هذا النجاح الساحق ، بسبب افتقادنا لهذه النوعية من الأفلام، حيث نجح أن يحيي الروح الوطنية بداخلنا ، وأن يشعل بداخلنا الحماس ،ويقوي من عزيمتنا، مما نتج عن هذا حالة التلاحم الوطني التي شاهدنها عقب انتهاء الفيلم، ليت الأفلام القادمة تأخذ نفس المسار الذي أخذه فيلم الممر ،فنجاحه منقطع النظير دليل أننا سئمنا من نوعية الأفلام التجارية التي لا هدف لها سوى تحقيق الإرادات، وأننا في حالة تعطش دائم لتلك النوعية من الأفلام، ليس لأننا نستمتع بمشاهدتها فحسب، إنما لأننا نمر بفترات مشابهة إن لم تكن أصعب ،ولا أبالغ حين أقول أصعب،لأن حروبنا لم تعد بالسلاح ،وكذلك عدونا بات غير واضح لنا، فالحروب لم تعد وجها لوجه، إنما باتت تتواري خلف الأجهزة الالكترونية وهي ماتسمى "بحروب الجيل الرابع"،لذا علينا أن نحصن أبناءنا من تلك الفتن التي تحاك بنا ،ولن يحدث ذلك إلا بكثرة إنتاج مثل هذه الأفلام ،كنوع من أنواع المضادات التي يمكنها أن تقف حائلًا ، لتعوق جراثيم التفكك والانشقاقات من الوصول لعقول شبابنا، فقد يفعل فيلم واحد ما لم تستطع آلاف البرامج الإعلامية أن تفعله ،و قد تكون رسالته أفضل من عشرات الخطب السياسية ، فمشهد واحد كفيل بأن يعصم جيل كامل من الضلال ويرشده إلى الطريق الصحيح.

