عثمان يشيد بمتحف النسيج والأنشطة التي يقيمها للتواصل المجتمعي..صور

قام مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، بجولة تفقدية لمتحف النسيج المصري بشارع المعز اليوم الأربعاء.



وكان في استقباله الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف، حيث تفقد جميع صالات العرض المتحفي و الأقسام المختلفة وقاعة المحاضرات، بالإضافة إلى معمل الترميم والمكتبة.



وأشاد عثمان بالأنشطة والفعاليات التي ينظمها المتحف من أجل تفعيل دور المتحف في التواصل المجتمعي والتربية المتحفية.



كما ناقش مع مدير المتحف جميع الخطط المستقبلية الخاصة بالمعارض المؤقتة وغيرها.



وأوصى باستمرار المتحف في اقامة الفعاليات الخاصة من أجل التواصل مع المجتمع المحيط، وذلك لبناء شراكة حقيقية مع كافة فئات المجتمع, دعمًا للدور العلمي والمجتمعي الذي يلعبه المتحف.