من غير ما تفك.. تعرفي على نصائح نجلاء الشرشابي لقلي الكبيبة

تعاني كثير من السيدات من تفكيك الكبيبة عند القلي واتلاف شكلها، وخاصة اذا كانت مجمدة في الفريزر، فتقدم نجلاء الشرشابي عدة نصائح لقلي الكبيبة بدون تفكيكها.



طريقة التخزين

يجب عند تخزين الكفتة أو الكبيبة تغليفها جيدًا بالأكياس البلاستيك الصحية، حتى لا يتدخل الثلج بين الطعام، فالثلج من ابرز الأسباب التي تتسبب في تفكيك الكبيبة عند قليها في الزيت، وعند تغليفها جيدًا تحمي الكبيبة من اكتساب الروائح من الأطعمة الاخرى التي تتواجد في الفريزر.



تجميد الكبيبة

يجب عند تحضير الكبيبة للقلي ان تترك لبعض الدقائق حتى تتخلص من عملية التجميد والثلج، فإذا تم وضعها في الزيت قبل أن تفك فتكون غير صالحة للطعام ويتلف شكلها.



كمية الزيت

عند قلي الكبيبة لابد من وضع كمية غزيرة من الزيت ويكون ساخن حتى لا تتعرض للتفكك.



التقليب

تجنب تقليب الكبيبة عند تحميرها في الزيت لان التقليب المستمر من اسباب تفككها واتلاف شكلها.

