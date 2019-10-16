أشجع هذا النادي.. أصالة تتغزل فى اللاعب ياسر القحطاني.. فيديو



وتغزلت اصالة في ياسر القحطاني لاعب الهلال ومنتخب السعودية مؤكدة انه نجمها المفضل.

كشفت المطربة السورية أصالة نصري عن فريقها ولاعبها المفضل في السعودية، وذلك خلال حضورها حفل توزيع جوائز منتدى صناع الترفيه، ضمن فعاليتات موسم الرياض.وأوضحت أصالة في تصريح لبرنامج صدى الملاعب على فضائية mbc ، أنها تعشق نادي الهلال وتشجعه منذ الصغر، وأنها واثقة من أن يحقق الهلال لقب بطولة دوري أبطال أسيا الموسم الحالي.