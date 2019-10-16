اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسبانية وانفصاليي كتالونيا في برشلونة..ماذا يحدث..بالفيديو

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسبانية وإنفاصاليي كاتالونيا لليوم الثاني على التوالي ردا على سجن 9 من القادة المؤيدين للانفصال.



وبحسب "يورو نيوز"، شارك الآلاف في الاحتجاجات في جميع أنحاء برشلونة مساء الثلاثاء في استعراض لقوة الحركة بعد صدور حكم المحكمة العليا في اليوم السابق.



تظهر صور الاحتجاجات بوسط برشلونة أن شرطة مكافحة الشغب تتصارع مع المتظاهرين وتحاول تفريقهم، بينما يحاول رجال الإطفاء التعامل مع الحرائق المشتعلة في صناديق القمامة.



وفي الوقت نفسه، تم اعتقال أربعة أشخاص على الأقل بالقرب من مبنى الحكومة المحلية بعد أن هرع ضباط الشرطة إلى حشد من أجل إعادتهم.



وقال متحدث باسم شرطة موسوس الإقليمية إنهم يحاولون توفير مساحة خالية حول مقر الحكومة الإسبانية المحلي.



وسارعت متحدثة باسم الحكومة الكاتالونية المؤيدة للاستقلال إلى إدانة العنف، قائلة إن الانفصاليين كانوا دائمًا سلميين وأن مجموعة منفصلة من الأفراد تلطخ سمعة الحركة.



فيما أدانت الحكومة الإسبانية في بيان لها الاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء المنطقة وأرسلت دعما للشرطة.



وقال البيان دون ذكر تفاصيل "هناك أقلية تحاول فرض العنف في شوارع المدن الكاتالونية."



دعا بابلو كاسادو، زعيم حزب الشعب اليميني (يمين الوسط) في إسبانيا، رئيس الوزراء بالإنابة بيدرو سانشيز إلى تفعيل قانون الأمن القومي والسيطرة على قوات الأمن في كاتالونيا "لضمان الأمن والنظام العام".



العنف الذي حدث مساء الثلاثاء، تبع احتجاجات مماثلة في أنحاء المدينة في اليوم السابق، الإثنين، والتي خلفت إصابة أكثر من 10 أشخاص وإلغاء مئات الرحلات الجوية في مطار ايل برات اضطراريا، بعدما مُنع عشرات الأشخاص الوصول إلى المطار.



واندلعت الاضطرابات الأخيرة في منطقة كاتالونيا الإسبانية كرد فعل على صدور أحكام بالسجن بحق 9 زعماء انفصاليين كاتالونيين، تصل مدتها إلى 13 عامًا لدورهم في محاولة الإقليم الفاشلة للاستقلال في عام 2017.



وفي بيان صدر بعد الحكم يوم الاثنين ، قال رئيس إقليم كاتالونيا كيم تورا إن الحكم "إهانة للديمقراطية" وقال إن السكان المحليين سوف يتفاعلون "بحزم وكياسة".



"سنصر دائمًا ، هنا ، اليوم ، وفي البرلمان الإقليمي أيضًا: حقنا في تقرير المصير معترف به من قبل جميع المعاهدات الدولية ، الموقعة أيضًا من إسبانيا. لن نفشل أبدًا في ممارسة الحق في تقرير المصير ".



وقال أوريول جونكيراس، الذي حكم عليه بأطول عقوبة بالسجن، في مقابلة مع رويترز إن الحكم لن يؤدي إلا إلى تحفيز حركة الاستقلال.



وقال "لن نتوقف عن التفكير في ما نعتقد، لا يمكن إخراج المثل العليا عن طريق الأحكام (السجن)"، مضيفًا أن الاستفتاء الجديد "لا مفر منه".