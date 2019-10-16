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مرأة

محمد صلاح يحول فيلم كارتون إلى واقع في عيد ميلاد مكة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:53 م
محمد صلاح وابنته
محمد صلاح وابنته مكة
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رشا عوني
نشر نجم كرة القدم اللاعب محمد صلاح صورا جديدة على حسابه الخاص على موقع الصور و الفيديوهات انستجرام، مع ابنته مكة احتفالًا بعيد ميلادها اليوم.

ظهر محمد صلاح بملابس غريبة وهو يرتدي ملابس تشبه زي الهنود الحمر كما ارتدت ابنته مكة فستانا ملونا مبهجا، لكن هناك سرا وراء ظهور النجم محمد صلاح بهذه الإطلالة في عيد ميلاد ابنته.

يبدو أن الطفلة مكة محمد صلاح مغرمة بالفيلم الكارتوني موانا، وشخصياته وملابسهم، ومن هنا قرر محمد صلاح أن يحول لها فيلم الكارتون الشهير إلى واقع في عيد ميلادها، فارتدى زيا مثل الذي يظهر في الفيلم، وارتدت الطفلة فستانا يشبه تمامًا فستان موانا في الفيلم الشهير.

وتجاهل محمد صلاح أي انتقادات قد يتعرض لها لها بعد ظهوره بهذه الملابس، لكن قرر فقط أن يسعد طفلته ويجسد لها شخصيات فيلمها الكارتوني المفضل.
محمد صلاح يحول فيلم كارتون إلى واقع في عيد ميلاد مكة
محمد صلاح يحول فيلم كارتون إلى واقع في عيد ميلاد مكة
محمد صلاح يحول فيلم كارتون إلى واقع في عيد ميلاد مكة
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