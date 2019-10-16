صالة التحرير ترد على استفسارات المواطنين الخاصة بالكهرباء.. فيديو

خصصت الإعلامية عزة مصطفى حلقة اليوم لتلقى استفسارات المواطنين الخاصة بفاتورة الكهرباء.
واستضافة عزة مصطفى خلال برنامج، " صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، للرد على استفسارات المواطنين.
وقام أيمن حمزة ، بالرد على اسئلة المواطنين، وتحدث عن خطة الدولة لتطبيق العداد مسبوق الدفع.
وأشار أيمن حمزة إلى أن، العداد مسبوق الدفع يتيح للمواطن معرفة استهلاكه أول بأول.
واستضافة عزة مصطفى خلال برنامج، " صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، للرد على استفسارات المواطنين.
وقام أيمن حمزة ، بالرد على اسئلة المواطنين، وتحدث عن خطة الدولة لتطبيق العداد مسبوق الدفع.
وأشار أيمن حمزة إلى أن، العداد مسبوق الدفع يتيح للمواطن معرفة استهلاكه أول بأول.