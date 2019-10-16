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صالة التحرير ترد على استفسارات المواطنين الخاصة بالكهرباء.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 06:43 م
الكهرباء
الكهرباء
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البهى عمرو
خصصت الإعلامية عزة مصطفى حلقة اليوم لتلقى استفسارات المواطنين الخاصة بفاتورة الكهرباء.

واستضافة عزة مصطفى خلال برنامج، " صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، للرد على استفسارات المواطنين.

وقام أيمن حمزة ، بالرد على اسئلة المواطنين، وتحدث عن خطة الدولة لتطبيق العداد مسبوق الدفع.

وأشار أيمن حمزة إلى أن، العداد مسبوق الدفع يتيح للمواطن معرفة استهلاكه أول بأول.
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