صالة التحرير ترد على استفسارات المواطنين الخاصة بالكهرباء.. فيديو

خصصت الإعلامية عزة مصطفى حلقة اليوم لتلقى استفسارات المواطنين الخاصة بفاتورة الكهرباء.



واستضافة عزة مصطفى خلال برنامج، " صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، للرد على استفسارات المواطنين.



وقام أيمن حمزة ، بالرد على اسئلة المواطنين، وتحدث عن خطة الدولة لتطبيق العداد مسبوق الدفع.



وأشار أيمن حمزة إلى أن، العداد مسبوق الدفع يتيح للمواطن معرفة استهلاكه أول بأول.

