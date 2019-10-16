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ديني

الأزهر للفتوى: إنصاف الآخر صفة تتحلى بها المجتمعات المُتحضرة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:23 م
الأزهر للفتوى: إنصاف
الأزهر للفتوى: إنصاف الآخر صفة تتحلى بها المجتمعات المُتحضرة
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محمود ضاحي
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن إنصاف الآخر من النفس صفة عزيزة، تتحلى بها المجتمعات المُتحضرة، التي يقوم بنيانها على العدل بين أفرادها دون تمييز، وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى الدقيق في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء: 135]

من ناحية أخرى قالت دار الإفتاء، إن الإحداد الشرعي هو ترك لبس ما فيه زينة من الثياب وترك الكحل والطيب والحلي وما أشبه ذلك، يكون لمدة ثلاثة أيام بلياليها من الوفاة على من مات من الأقارب.

وأوضحت الدار عبر الفيسبوك، أنه يحرم الزيادة على ذلك ما لم يكن الميت زوجًا؛ فإن امرأته تحدُّ عليه أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفق عليه.

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