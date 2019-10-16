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محسن عادل: لقاء مدبولى مع مدير صندوق النقد سيحقق هذه النتائج

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:21 م
المهندس محسن عادل،
المهندس محسن عادل، خبير الاقتصاد و الاستثمار
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البهى عمرو
قال المهندس محسن عادل، خبير الاقتصاد و الاستثمار، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لواشنطن ولقاءه مع مدير صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لها أهمية كبيرة وتأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.

وأضاف محسن عادل خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج، " صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية، عزة مصطفى، أن الفترة الأخيرة حدث تطورات فى الوضع الاقتصادي، وارتفع الجنيه المصري، وانخفض الدولار وانخفضت نسبة البطالة.

وأوضح محسن عادل ، أن، رئيسة صندوق النقد الدولى الجديدة، قالت إن مصر تجربة النجاح الأبرز للإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية.

وأشار محسن عادل إلى أن، رئيسة الصندوق قالت إن هناك هدفا لتطبيق ما تم فى مصر فى بعض الدول، وأشادت بما تم من اصلاحات اقتصادية بمصر.

وتابع: المرحلة الثانية فى التعاون مع صندوق النقد الدولى تعزز فرص القطاع الخاص المشاركة فى مشروعات التنمية الاجتماعية الاقتصادية.

واشار إلى أن الإصلاح الهيكلى يعتبر أحد أهداف التعاون مع صندوق النقد الدولى فى المرحلة الثانية.
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