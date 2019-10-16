أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي قيرغيزستان

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير محمد عياد اليوم مفتي دولة قيرغيزستان وذلك لبحث التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ودولة قيرغيزستان، وذلك في إطار رسالة الأزهر العالمية وبتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر بالتعاون المثمر مع مختلف دول العالم لنشر قيم الوسطية والاعتدال.



وبحث الجانبان خلال اللقاء كيفية تفعيل التعاون في المجالات المختلفة، وسبل الاستفادة من جهود الأزهر الشريف في تدريب الأئمة والدعاة من دولة قيرغيزستان، ورفع كفاءتهم العلمية والعملية من خلال الدورات التدريبية التي ينظمها الأزهر الشريف للأئمة والدعاة من دول العالم المختلفة من خلال أكاديمية الأزهر.



كما تناول الجانبان الأمور الخاصة بالطلاب الوافدين من دولة قيرغيزستان والعمل على زيادة عدد الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم المختلفة من خلال إمكانية زيادة عدد المنح المقدمة لهم.



وفي ختام اللقاء عبر المفتي عن سعادته بالتعاون مع الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مؤكدا على تقديره لجهود فضيلة الإمام الأكبر في خدمة القضايا الإنسانية، ونشر السلام العالمي والتعايش المشترك بين الجميع.

