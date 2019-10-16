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حوادث

وفاة شخص وإصابة 2 في الجيزة من مبيد حشري رشّوه في مزرعة زيتون

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:16 م
سيارات اسعاف
سيارات اسعاف
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ندي حمودة - أحمد مهدي
لقى شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران بسبب تسمم بمبيد حشري بمنطقة الصف.

تلقى قسم شرطة الصف بلاغا من مستشفى الصف المركزي بوصول حالات تسمم بمبيد حشري وهم كل من محمود ٥٦ مزارع "متوفي"، وحسين ٦٣ مزارع، ومحمد ٥٤ مزارع، مصابين، وجميعهم مزارعون بقرية الودي الصف و مقيمين أطفيح.

وعلى الفور شكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

وتبين من التحريات أنهم كانوا يعملون بمزرعة زيتون ويقومون برش مبيد حشري وعقب انتهائهم تناولوا العشاء بذات مكان عملهم ودون تغيير ملابسهم أو غسل اليدين.

وفي وقت لاحق انتابتهم حالة اعياء وقيئ شديد نتج عنه وفاة الاول، واصابة الاثنين، وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة امر بتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
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