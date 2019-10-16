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منوعات

Samsung تطلق تحديث OneUI 2.0 لتحسين التعرف على الوجه

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:18 م
Galaxy S10
Galaxy S10
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كريم جمال
أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم تحديث OneUI 2.0، لتحسين خاصية التعرف على الوجه فى هواتفها الذكية التى أطلقتها حديثًا.

وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، ياتى التحديث مع إصدار أحدث نسخة من نظام أندرويد Android 10 لهواتف Galaxy S10، التى اشتكى أصحابها من صعوبات فى التعرف على الوجه لفتحها.

وبواسطة ميزة alternative look يتم التعرف على وجه مع ظهور أى تغييرات جديدة، مثل كثافة الذقن أو حتى حلقها تمامًا، وذلك لضمان عدم توقف التعرف على الوجه واللجوء لإدخال الرقم السرى التقليدى لاستخدام الهاتف.

ويستطيع مستخدمو Galaxy S10 فى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، الإستفادة من التحديث الآن، على أن يتم إتاحته لكل مستخدمى نفس الفئة حول العالم.

يذكر أن هاتف Galaxy S10 تم إطلاقه بأكثر من موديل فى شهر فبراير من العام الجارى 2019.
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