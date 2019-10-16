طرح 2000 شقة بحدائق أكتوبر بسعر 200 ألف جنيه .. تعرف على الشروط‎

أعلنت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، عن طرح 2000 وحدة سكنية لمحدودي الدخل بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك عبر تمويل مشترك من الصندوق والمصرف المتحد.



وأوضحت عبدالحميد في مؤتمر صحفي قبل قليل، أن الوحدات المتاحة في مدينة حدائق أكتوبر بمساحة 63 مترا مربعا، وسيتم تقديم دعم مالي لها يصل إلى 40 ألف جنيه.



وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الوحدات متاحة من شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير، وهي وحدات للتسليم الفوري نصف التشطيب، وبلغ سعر الوحدة 200 ألف جنيه.



وتابعت الوحدات سيتم توفيرها بالتقسيط لمدة تصل إلى 20 عام بفائدة تتراوح من 5 ٪ إلى 7٪.



