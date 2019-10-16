الزناتى: عروض مجانية لمسرح العرائس ورحلات لأبناء الصحفيين بالتعاون مع قصور الثقافة

أعلن حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط بدء عروض مسرح العرائس والأنشطة الفنية والرحلات وورش الرسم لأبناء الصحفيين بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة لهيئة قصور الثقافة.



وأوضح الزناتى أن هذه الأنشطة سوف تستمر بشكل شهرى عبر برنامج تم الاتفاق عليه بعد موافقة الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتتضمن الأنشطة المقررة شهريًا عرضًا فنيًا على مسرح نقابة الصحفيين، فى السادسة من مساء الخميس الثاني من كل شهر وذلك لفريق العرائس التابع لقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى، وإقامة ورش فنية بعد العرض.



وقالت لاميس الشرنوبي مدير الإدارة العامة لثقافة الطفل أن البرنامج يتضمن أيضًا رحلات لأتوبيس الفن الجميل فى السبت الثالث من كل شهر ويعقب الرحلة ورش فنية لرسوم الأطفال والتدريب على الحلى والاكسسوارات والرسم على الوجه والتشكيل بالصلصال والمعادن الخفيفة .



وأضافت لاميس الشرنوبي أنه سيكون هناك عرضًا فنيًا الخميس الأخير من كل شهر لفريق أجيال للعرائس وعرائس الماريونيت لأعضاء الفريق بقصر جاردن سيتى.