حياة كريمة..مستفيدون جدد من برنامج تكافل وكرامة في بني سويف

تابع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف مع مسؤولي التضامن الاجتماعي موقف بطاقات فيزا برنامج تكافل وكرامة، بعد أن تسلمت المديرية "مؤخرا" 13713 بطاقة فيزا برنامج تكافل وكرامة كدفعة جديدة،ما بين حالات جديدة وقبول تظلمات لحالات متوقفة، للأسر الأكثر احتياجًا وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وممن ليس لديهم دخل شهري ثابت ولا يعملون بالجهاز الحكومي للدولة وليس لديهم أي نشاط تجاري .



وكلف المحافظ مسؤولي التضامن بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسليم هذه البطاقات لمستحقيها من خلال سرعة استلامها من الوزارة وتسليمها إلى أصحابها عن طريق الإدارات الاجتماعية في كل وحدة محلية.



وشددا على متابعة ملف الفيزا المتوقفة مع الوزارة مع إعداد تقرير مفصل عن الحالات يتم عرضها عليه لسرعة الدفع بهذا الملف الحيوي،وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل المتواصل للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.



وفي هذا السياق أوضحت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن" أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ" فقد بدأت المديرية توزيع الفيزات على إدارات التضامن بالوحدات المحلية،.



وتم تسليم (1263) فيزا لإدارة مركز بني سويف،و (970) فيزا لإدارة بندر بني سويف،و(2429)فيزا لادارة ببا،و (2720) فيزا لإدارة الواسطى،و (1740) لإدارة الفشن،و (2300) فيزا لإدارة ناصر،و (1076) فيزا لإدارة اهناسيا،و (1215) لإدارة سمسطا، وذلك لتسليمها إلى مكاتب ووحدات التضامن الاجتماعي لتسليمها للمستفيدين من البرنامج بكافة مراكز ومدن المحافظة .