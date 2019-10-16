Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حياة كريمة..مستفيدون جدد من برنامج تكافل وكرامة في بني سويف

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:53 م
برنامج تكافل وكرامة
برنامج تكافل وكرامة
Advertisements
محمد عبد الحليم
تابع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف مع مسؤولي التضامن الاجتماعي موقف بطاقات فيزا برنامج تكافل وكرامة، بعد أن تسلمت المديرية "مؤخرا" 13713 بطاقة فيزا برنامج تكافل وكرامة كدفعة جديدة،ما بين حالات جديدة وقبول تظلمات لحالات متوقفة، للأسر الأكثر احتياجًا وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وممن ليس لديهم دخل شهري ثابت ولا يعملون بالجهاز الحكومي للدولة وليس لديهم أي نشاط تجاري .

وكلف المحافظ مسؤولي التضامن بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسليم هذه البطاقات لمستحقيها من خلال سرعة استلامها من الوزارة وتسليمها إلى أصحابها عن طريق الإدارات الاجتماعية في كل وحدة محلية.

وشددا على متابعة ملف الفيزا المتوقفة مع الوزارة مع إعداد تقرير مفصل عن الحالات يتم عرضها عليه لسرعة الدفع بهذا الملف الحيوي،وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل المتواصل للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وفي هذا السياق أوضحت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن" أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ" فقد بدأت المديرية توزيع الفيزات على إدارات التضامن بالوحدات المحلية،.

وتم تسليم (1263) فيزا لإدارة مركز بني سويف،و (970) فيزا لإدارة بندر بني سويف،و(2429)فيزا لادارة ببا،و (2720) فيزا لإدارة الواسطى،و (1740) لإدارة الفشن،و (2300) فيزا لإدارة ناصر،و (1076) فيزا لإدارة اهناسيا،و (1215) لإدارة سمسطا، وذلك لتسليمها إلى مكاتب ووحدات التضامن الاجتماعي لتسليمها للمستفيدين من البرنامج بكافة مراكز ومدن المحافظة .
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد خلعها الحجاب.. سهير رمزى تتألق مع نجمات السبعينات

البرلمان يزف مفاجأة بشأن زيادة المعاشات ودعم التموين

مفاجأة: التخفيضات تضرب موديلات نيسان 2019.. تفاصيل

بحضور الخطيب.. مجلس الأهلي يحسم موقفه من تأجيل القمة 119 أمام الزمالك

أول تعليق من فرجاني ساسي عقب أنباء رحيله عن الزمالك

محمد صلاح يحول فيلم كارتون إلى واقع في عيد ميلاد مكة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل .. تحدى فى مقاييس الجمال بين بيلا حديد وشقيقتها جيجى

بعد تقمص محمد صلاح شخصية ماوى الكرتونية.. تعرف على تفاصيل فيلم موانا

وش السعد.. 20 صورة لـ مكة محمد صلاح تتوج رحلة نجاح والدها