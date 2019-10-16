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فن

بسبب طبق بليلة..ساندي تسخر من شقيقتها

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:30 م
ساندى
ساندى
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قسم الفن
نشرت الفنانة ساندي فيديو علي حسابها الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" على خاصية الاستورى وهي تسخر من شقيقتها بسبب سقوط طبق "البليلة" من يديها"، وعلقت ساندي علي الفيديو قائله :"همووت".

كما نشرت شقيقتها هبة حسين ذلك الفيديو علي حسابها الشخصي عبر موقع "انستجرام" وعلقت "هبة" قائله:" سامحوني علي هيستريا الضحك الي عندي بس لما بتجيلي مش بعرف اسكت ده كان طبق بليلة لي ساندي بس مالحقتش اطلعو فوق في الاخر هي مكنتش عايزة شكرا لسندوتشاتي".

يذكر أن ساندي، تستعد لطرح البومها الغنائي الجديد بعد فترة غياب طويلة عن طرح الألبومات الغنائية، وقد إنتهت من تسجيل كل الأغاني به ومن المفترض طرحه مع حلول فصل الشتاء
بسبب طبق بليلة..ساندي تسخر من شقيقتها
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