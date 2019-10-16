التنمية المحلية: صوتك مسموع تلقت 77 ألف رسالة منها 19 ألف شكوى وحل 97% منها.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مبادرة صوتك مسموع التي أطلقتها الوزارة تلقت مجموعة كبيرة من الرسائل على مدار عام منذ إطلاق المبادرة تتجاوز 77 ألف، تضمن شكاوى واقتراحات.



وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «دي ام سي» أن عدد الشكاوى تجاوز 19 ألف شكوى، مشيرا إلى أنه تم حل 97% من الشكاوى المقدمة.



وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن ملف القمامة يأتي على قمة عدد الشكاوى المقدمة للوزارة، مشيرا إلى أن الشكاوى الخاصة بالوزارة تتجاوز 8 آلاف شكوى.

