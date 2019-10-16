ضحية العنصرية..وفاة مشجع إنجليزى فى قسم شرطة بلغارى قبل مباراة منتخبه

لم يكن يتخيل هذا الشاب الاتنجليزي الذي سافر لبلغاريا من أجل مؤارزة منتخب بلاده فى مباراته ضد منتخب البلد المضيف ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2020، ستكون الفصل الأخير فى قصة حياته.



وبحسب صحيفة ديلى ميرور البريطانية لقى المشجع الإنجليزى حتفه داخل حجز قسم الشرطة بالعاصمة البلغارية صوفيا، قبل ساعات من بدء مباراة منتخبه التى انتهت لاحقًا بالفوز بنتيجة 6-0 لصالح المنتخب الانجليزي.



بدأت القصة عندما أعلنت الشرطة البلغارية عثورها على المشجع روب سبراى البالغ من العمر 32 عامًا فى وضع صحى حرج للغاية، ليتم نقله إلى المستشفى ومن ثم إعلان وفاته لاحقًا.



وفى تضارب للتصريحات من ناحية كشفت الصحف البريطانية أن المشجع تعرض لعنف مفرط من قبل مشجعى بلغاريا، وتوفى متأثرًا بإصاباته، بعدما ثبت تعرضه لكسر فى ذراعه.



ومن ناحية أخرى رفضت المتحدثة باسم وزارة الداخلية البلغارية تصريحات الصحف البريطانية، وقالت إن المشجع كان قد تناول كميات كبيرة من المخدرات، وهى التى أدت لتدهور حالته الصحية بشكل مفاجىء.



وبعد نشر القصة على الإنترنت تم جمع مبلغ 12 ألف جنيه إسترليني للتضامن مع أسرته، عقب الحادث المؤسف الذى تسبب فى وفاته، بسبب التعصب الكروى الأعمى بحسب رواية الصحف البريطانية.





