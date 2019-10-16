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أخبار العالم

الرئيس الإيطالي يدين العدوان التركي على شمال سوريا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:21 م
الرئيس الإيطالي سيرجيو
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا
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أحمد محرم
ذكرت وكالة "رويترز" أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أدان الهجوم التركي ضد الأكراد في شمال سوريا، مؤكدًا أنه يفتح الباب لعودة تنظيم داعش.

من جانب آخر، قال مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء إنه يشعر بالقلق من مخاطر تدهور الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا وهروب مقاتلي تنظيم داعش الأسرى لكنه لم يتطرق إلى الهجوم التركي على فصيل كردي سوري في المنطقة والذي بدأ قبل أسبوع.

واتفق أعضاء مجلس الأمن وعددهم 15 على البيان المقتضب بعد الاجتماع للمرة الثانية خلف الأبواب المغلقة منذ بداية العملية التركية التي أجبرت عشرات الآلاف من المدنيين على النزوح وأثارت تساؤلات بشأن مصير الآلاف من مقاتلي داعش في السجون الكردية.
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