بلدي أمانة.. تواصل فعالياتها بقرى وعزب بني سويف لتوعية السيدات

ناقش المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف مع مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة جهود المجلس، ومستجدات الملفات والفعاليات التوعوية التي ينفذها المجلس خلال الفترة الحالية .



حيث استأنف المجلس بداية من ١٤ أكتوبر فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب التى يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار " بلدي أمانة" وتمتد على مدار4 أيام ،وتستهدف توعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر ومزدهر، فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري .



و أكد المحافظ على أهمية الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في توعية المرأة السويفية بمختلف القضايا التي تهم الوطن، ودورها في رفع الوعي العام ومواجهة الشائعات التى تستهدف زعزعة واستقرار وأمن وسلامة الوطن،موجها بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لنجاح كافة الجهود التي ينفذها المجلس .



ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لنجاح المبادرة ، وتحقيق أكبر استفادة منها ، وأن تصل لأكبر قطاع من المرأة السويفية خاصة بالقرى والعزب ، مطالبا بإعداد تقرير يومي لمتابعة تنفيذ الفعاليات وتذليل المعوقات أولا بأول .



فيما أوضحت نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي بني سويف أن الحملة استهدفت توعية السيدات بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر وفي نفس الوقت توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري، حيث نجحت الحملة في المرحلة الأولى في الوصول لألاف من الفتيات و السيدات بعدد من القرى،وتمت الاستعانة فى ذلك بالرائدات الريفيات بتلك القرى بالتنسيق مع جمعيه الحياه الأفضل وأعضاء الفرع وبعض القيادات الطبيعيه بالقرى ،ويجري تنفيذ المرحلة الثالثة لليوم الثالث على التوالي لإستكمال المستهدف .

وأضافت مقررة المجلس أن الحملة تستكمل ما حققته المرحلة الأولى من أهداف وتستهدف الوصول إلى أكبر عدد من السيدات فى قرى وعزب المحافظة،والتأكيد على أهمية دورهن فى حماية وطننا ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقرار،حيث لاقت المرحلة الأولى من الحملة ترحيبا واستجابة كبيرة من الأهالى والسيدات على مستوى المحافظة .



تجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي من الحملة التوعية بحقيقة ما يحدث علي أرض الوطن من جهود حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات بالإضافة الي التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة الفوضى في البلاد، والتأكيد على أهمية دور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعي لمحاولة هدم كيانه واستقراره .